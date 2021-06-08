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«ЗаВолгу» в Самаре 12 июня проводит мероприятие, посвященное Дню России

8 июня 2021 11:49
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ЗаВолгу в Самаре 12 июня проводит мероприятие, посвященное Дню России

Празднование состоится 12 июня в 14:00 в парке Воронежские озёра. Оно будет представлять из себя фестиваль красок Холи, с использованием трех цветов российского флага: белый, синий, красны. Гости праздника также смогут стать частью танцевального флешмоба.

План мероприятия будет следующий:

  • 14:00 - сбор всех участников;
  • Место сбора: детская площадка рядом с малым озером.
  • 14:30 - нанесение аквагрима и репетиция флешмоба;
  • 15:30 - начало флешмоба;
  • 16:00 - праздник красок Холи;
  • 16:30 - Торжественное исполнение композиции всеми участниками флешмоба, завершение мероприятия.

Участники сообщества «ЗаВолгу» приготовили для жителей города видеоприглашение, в котором за 1 минуту развеяли популярные стереотипы о русском человеке.

Все желающие могут присоединиться и провести день ярко и насыщенно.

Неформальное молодежное сообщество «ЗаВолгу» приглашает всех на данное мероприятие. Регистрация участника по ссылке: https://forms.gle/gibJ8ezpCki4izpi6

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Теги: День России ЗаВолгу

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