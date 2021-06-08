«ЗаВолгу» в Самаре 12 июня проводит мероприятие, посвященное Дню России

Празднование состоится 12 июня в 14:00 в парке Воронежские озёра. Оно будет представлять из себя фестиваль красок Холи, с использованием трех цветов российского флага: белый, синий, красны. Гости праздника также смогут стать частью танцевального флешмоба.
План мероприятия будет следующий:
Участники сообщества «ЗаВолгу» приготовили для жителей города видеоприглашение, в котором за 1 минуту развеяли популярные стереотипы о русском человеке.
Все желающие могут присоединиться и провести день ярко и насыщенно.
Неформальное молодежное сообщество «ЗаВолгу» приглашает всех на данное мероприятие. Регистрация участника по ссылке: https://forms.gle/
12+