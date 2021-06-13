Николай Расторгуев сфотографировался со сцены с самарцами

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Фронтмен группы "Любэ" Николай Расторгуев со сцены сфотографировался с самарцами. Артист посетил областной центр в честь празднования Дня России.

На тематическом концерте "Россия - страна побед!" для самарцев пели и танцевали коллективы со всего региона. Но главными гостями мероприятия стали артисты группы "Любэ". Музыканты сыграли для самарцев свои нашумевшие хиты. Горожане без стеснения подпевали, танцевали и устроили флешмоб из фонариков.

В завершение концерта Николай Расторгуев решил запечатлеть момент праздника с самарскими фанатами и прямо со сцены сделал селфи с волжанами. А после артист поздравил отдыхающих с Днём России, сообщает sova.info.

Фото: sova.info