Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело.
В Жигулевске задержали женщину с пакетиком "синтетики" в кармане
В Самаре 21 заболевший.
В регионе подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом
Жара вернулась в Самарскую область
Жара вернулась в Самарскую область
Николай Расторгуев сфотографировался со сцены с самарцами
Николай Расторгуев сфотографировался со сцены с самарцами
В Самаре подвел итоги турнир по комплексному единоборству имени Героя России Олега Охрименко
В Самаре подвел итоги турнир по комплексному единоборству имени Героя России Олега Охрименко
Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
Жительница Кинеля незаконно регистрировала иностранцев
Жительница Кинеля незаконно регистрировала иностранцев
В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок
В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Николай Расторгуев сфотографировался со сцены с самарцами

13 июня 2021 13:08
118
Николай Расторгуев сфотографировался со сцены с самарцами

Фронтмен группы "Любэ" Николай Расторгуев со сцены сфотографировался с самарцами. Артист посетил областной центр в честь празднования Дня России.

На тематическом концерте "Россия - страна побед!" для самарцев пели и танцевали коллективы со всего региона. Но главными гостями мероприятия стали артисты группы "Любэ". Музыканты сыграли для самарцев свои нашумевшие хиты. Горожане без стеснения подпевали, танцевали и устроили флешмоб из фонариков.

В завершение концерта Николай Расторгуев решил запечатлеть момент праздника с самарскими фанатами и прямо со сцены сделал селфи с волжанами. А после артист поздравил отдыхающих с Днём России, сообщает sova.info.

  Фото: sova.info

Теги: День России Любэ Николай Расторгуев

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В России сняли ролик с представителями 89 национальностей
13 июня 2021, 10:01
В России сняли ролик с представителями 89 национальностей
Более 500 россиян прислали изображения глаз представителей различных народов, населяющих нашу страну.
Общество
156
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021, 10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
Уверен: совместно решая задачи, поставленные руководством страны, реализуя Стратегию лидерства Самарской области, мы обязательно добьёмся успеха, отметил... Общество
552
В День России самарцы смогут получить ленты триколора
11 июня 2021, 10:28
В День России самарцы смогут получить ленты триколора
Всего для жителей и гостей города подготовили 4000 лент. Акция становится традиционной и проходит уже 6 раз. Общество
381
В центре внимания
Жара вернулась в Самарскую область
13 июня 2021  13:31
Жара вернулась в Самарскую область
102
Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля «ВолгаФэст» на набережной Волги.
12 июня 2021  23:16
В День России Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 «BasketNights»
415
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
12 июня 2021  11:30
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
1181
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
555
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
746
Весь список