В День России самарцы смогут получить ленты триколора

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12 июня в 16:00 на площади Героев 21-й Армии жители и гости Самары смогут получить от добровольцев Самарского Дома молодежи ленты триколора в честь Дня России.

Праздник призван напомнить о независимости и суверенитете нашей страны. В программу мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, войдет раздача лент жителям города. Волонтеры раздадут ленты триколора в 5 точках города (с подробным расписанием можно ознакомиться в Приложении). Всего для жителей и гостей города подготовили 4000 лент. Акция становится традиционной и проходит уже 6 раз. Она призвана повысить интерес и уровень знаний об одном из главных праздников современной России.

В ходе акции соблюдаются все меры безопасности. Добровольцы снабжены антисептическими средствами, защитными масками и перчатками.

Организатором является Самарский Дом молодежи при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара в рамках реализации государственной молодежной политики на территории городского округа Самара.

Приглашаем принять участие в мероприятии и просим оказать помощь в распространении информации через ваши информационные каналы.

Дополнительная информация для СМИ: Иванова Александра, ведущий менеджер информационно-аналитического отдела МБУ г.о. Самара «СДМ», 8(846) 341-45-17, 8 (927) 604-18-73, e-mail: public@samdm.ru или на официальном сайте http://samdm.ru/ и в группе социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sdmsamara