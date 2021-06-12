Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России

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Сегодня, 12 июня, Самарская область вместе во всей страной отмечает один из главных государственных праздников - День России Земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азавров.

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник символизирует многовековую историю нашей страны, богатство её культуры и традиций, устремлённость Российского государства и нашего многонационального народа в будущее.

Сегодня, когда мир столкнулся с пандемией, другими серьёзными угрозами и вызовами, наше общество вновь, как уже не раз бывало в прошлом, проявило ответственность и солидарность. Мы доказали всем, и прежде всего самим себе, что готовы сплотиться для решения общих задач и сделать всё необходимое, чтобы защитить здоровье нации, наши духовно-нравственные ценности и суверенитет Российской Федерации.

При этом высшим национальным приоритетом, как отметил в Послании Президент России Владимир Владимирович Путин, остается сбережение народа. «Этим приоритетом, – подчеркнул Глава государства, – определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры».

В ближайшие годы нам предстоит многое сделать для того, чтобы достичь целей и задач национальных проектов, реализовать Стратегию лидерства Самарской области, которую мы разработали и утвердили вместе с вами. Мы продолжим создавать новые рабочие места, строить школы, больницы, детсады, автомобильные дороги, благоустраивать города и сёла, обновлять системы жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, улучшать экологию.

Хочу искренне поблагодарить каждого из вас, дорогие земляки, за вклад в развитие нашей родной губернии, за ваше неравнодушие к проблемам своей малой Родины, стремление сделать наш край ещё более благополучным и процветающим.

Уверен: совместно решая задачи, поставленные руководством страны, реализуя Стратегию лидерства Самарской области, мы обязательно добьёмся успеха.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и успехов в труде во славу нашего Отечества – великой России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров