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В России сняли ролик с представителями 89 национальностей

13 июня 2021 10:01
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В России сняли ролик с представителями 89 национальностей

Завершился фотофлешмоб "МЫ в глазах", проходивший в рамках Всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ". Более 500 россиян прислали изображения глаз представителей различных народов, населяющих нашу страну. Причем фотографиями делились не только конкретные люди, но и целые коллективы учреждений, компаний, домов культур и даже детских садов. В целом удалось собрать фото представителей 89 народов.

На их основе было создано уникальное видеопроизведение. Ролик «Мы в глазах», в котором участники флешмоба могут отыскать свои фотографии, сочетающиеся с фрагментами национальных танцев и обрядов, изображениями костюмов и блюд, стал своеобразным подарком ко Дню России.

«Главная задача видео - показать этническое многообразие страны, уникальность каждого народа и через это передать образ единства народов России, ценности дружбы и человечности, которые нас объединяют» – рассказывает о ролике главный организатор, продюсер, режиссер, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн.

Проект «Мы» реализуется Федерацией современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Тюменской области.

 

Теги: «Мы в глазах» видеоролик День России многонациональность народы национальности

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