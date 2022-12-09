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Завершился прием заявок на участие в региональном этапе окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

9 декабря 2022 17:04
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На четвертый конкурс «Театральное Приволжье» подали заявки на участие 85 театральных коллективов из 18 городов и районов губернии.

В Самарской области завершился прием заявок на участие в региональном этапе окружного фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

На четвертый конкурс «Театральное Приволжье» сезона 2022-2023 гг. подали заявки на участие 85 театральных коллективов из 18 городов и районов губернии: Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Похвистнево, Большечерниговского, Волжского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегорского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Шенталинского районов.

Экспертное жюри уже приступило к просмотру видеоверсий спектаклей, представленных на региональный этап фестиваля. По итогам будут определены лауреаты в номинациях «Лучший детский спектакль» и «Лучший молодежный спектакль», а также в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

Победители представят регион на окружном этапе фестиваля.
В состав регионального экспертного жюри вошли: Александр Мальцев, заведующий кафедрой театральной режиссуры, доцент кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарский государственный институт культуры, председатель жюри; Инна Добросолец, доцент кафедры театральной режиссуры театрального факультета Самарского государственного института культуры; Галина Торунова, кандидат филологических наук, театровед, член Союза театральных деятелей РФ, член Союза журналистов России; Вадим Горбунов, доцент кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры.

«В этом году очень интересный подбор репертуара, дети и подростки берутся за серьезные, совершенно недетские, на первый взгляд, темы. Милосердие, прощение, принятие другого человека, иного, чем ты. Поражает глубина раскрытия темы, а радует то, что во многих спектаклях, которые мы увидели, в том числе и в кукольных, а их стало больше по сравнению с прошлым годом, есть то, что и обеспечивает в конечном итоге победу: сочетание актерской работы, режиссерского решения и художественного оформления», – отметила доцент кафедры театральной режиссуры театрального факультета Самарский государственный институт культуры Инна Добросолец.

За 4 года проект стал заметным культурным событием в жизни Самаркой области. В рамках заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров отметил важность проведения окружного проекта «Театральное Приволжье», направленного на культурное развитие молодежи.

Среди участников этого года – театральный коллектив «Смешные непоседы» МКДЦ «Россия», м.р. Кошкинский. «Мы – поклонники этого фестиваля. Принимаем участие уже в третий раз. Хотим показать работу «Зимы не будет». Тема взаимоотношения общества и стариков. Дети сами выбрали именно эту тему. Захотели поразмышлять, прочувствовать, открыть новые смыслы. Для юных артистов из глубинки, а в нашем коллективе занимаются дети и подростки 12-14 лет, участие в этом фестивале, конечно, дает мощный импульс в развитии», – поделилась руководитель Детского народного театрального коллектива «Смешные непоседы» МКДЦ «Россия», м.р. Кошкинский Татьяна Петрова.

В прошлом году победителем регионального этапа стал театральный коллектив из Кинеля. «Мы принимали участие в фестивале со спектаклем «Зима» и стали победителями в номинации «Лучший молодежный спектакль» регионального этапа - 2021. Чтобы победить, нужно желание, и не просто желание первенства. Нужно гореть творчеством, любить сцену, стремиться выходить на нее как можно чаще. И делать это очень искренне. Тогда все получится. Фестиваль дал нашему коллективу очень многое: он расширил наши творческие горизонты, мы увидели уровень других. И, что очень важно, о нас узнали многие. Благодаря «Театральному Приволжью» нас узнала широкая публика – жители Самарской области смогли посмотреть наш спектакль в виртуальных концертных залах, а юные артисты получили уникальную возможность выйти на профессиональную сцену: мы успешно показали свой спектакль на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета. Это мощный стимул развиваться дальше», – рассказал режиссер Народного Кинельского Экспериментального Театра Владимир Логинов.

Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы для ребят и встречи с профессионалами, выступления детских и молодежных театральных коллективов на различных площадках региона, массовые показы спектаклей-финалистов, творческие мероприятия для участников и зрителей «Театрального Приволжья».
Видеоверсии лучших спектаклей будут размещены на сайте фестиваля https://театральноеприволжье.рф/ и в социальных сетях https://vk.com/theatres.fest.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проходит по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В Самарской области организаторами фестиваля являются Министерство культуры Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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