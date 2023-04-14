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Завершился первый день регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

14 апреля 2023 20:32
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Региональный этап завершится завтра автопробегом, в котором примут участие представители службы занятости и крупных предприятий региона.

Завершился первый день регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Самарской области. Около 14 тысяч жителей области приняли участие в мероприятиях ярмарки на 18-ти площадках.

Свои вакансии представили более 130 работодателей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, посещая предприятия региона, всегда обращает внимание на их кадровые потребности, и Всероссийская ярмарка дала работодателям дополнительную возможность найти новых сотрудников.

На ярмарке было много школьников и студентов, которые только планируют или начинают трудовой путь. Студент Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя РФ Е.В.Золотухина Александр Дмитриев принял участие в заседании Клуба занятой молодежи, для участников которого были проведены собеседования от кадровых экспертов промышленных предприятий.

 «Раньше не приходилось принимать участия в такого рода проектах. Очень понравилось, что есть возможность напрямую пообщаться с работодателем, – рассказал молодой человек. – Договорились с представителем авиационного завода, что после обучения попробую трудоустроиться к ним по специальности, токарем. Тем более, что у них есть наставники, которые, как выяснилось, помогают молодым сотрудникам освоиться на производстве».

Региональный этап завершится завтра автопробегом, в котором примут участие представители службы занятости и крупных предприятий региона, сообщает пресс-служба министерства труда Самарской области.

 

Фото:  Министерство труда Самарской области

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