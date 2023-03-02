Завершен прием заявок для участия в конкурсном отборе общественных проектов по Губернаторскому проекту «СОдействие»

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28 февраля завершился прием заявок для участия в весеннем конкурсном отборе общественных проектов по Губернаторскому проекту «СОдействие» на 2023 год. За два месяца, начиная с 9 января, в конкурсную комиссию поступило 252 общественных проекта, из которых 86 общественных проектов будут участвовать в конкурсном отборе повторно.

Следующий этап – определение победителей конкурсного отбора. До 31 апреля конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы, произведет оценку каждого заявленного проекта. Оглашение победителей состоится в мае 2023 года.

Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов.

Напомним, в осеннем конкурсном отборе на 2023 год конкурсная комиссия поддержала 94 общественных проекта на общую сумму из областного бюджета 146,17 млн руб. Всего в 2023 году на реализацию программы будет направлено 253 млн руб.

На рассмотрение конкурсной комиссии за 2017 – 2023 годы поступило 2230 общественных инициатив, 252 из которых поступили в конкурсную комиссию с 9 января по 28 февраля 2023 года. За все время реализации программы реализовано 1058 общественных инициатив (962 общественных проекта и 96 мероприятий, реализованных по итогам сходов граждан). На реализацию общественных инициатив за 6 лет реализации программы из бюджета Самарской области уже направлено свыше 1 млрд руб. на поддержку инициатив населения региона.

Государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») направлена на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Реализация программы осуществляется по двум направлениям: софинансирование общественных проектов и софинансирование решений, принятых на сходах граждан.

Поддержка инициатив осуществляется по итогам конкурсного отбора. Для участия в конкурсе жители совместно с администрациями территорий осуществляют подготовку заявочной документации. Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.

Выдвигать инициативы могут население (на собраниях или конференциях), общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.

Жители Самарской области могут принять участие в Губернаторском проекте «СОдействие» и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:

1. Организация водоснабжения населения и (или) водоотведения.

2. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

4. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

5. Освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм.

6. Создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак.

7. Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

8. Создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования.

9. Создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения.

10. Участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования.

11. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов

12. Содержание мест захоронения.

13. Организация мероприятий по охране окружающей среды.

14. Организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Следующий прием заявок к реализации общественных инициатив в 2024 году будет осуществляться с 1 сентября 2023 года по графику приема документации от каждого муниципального образования.

Подробная информация о Губернаторском проекте «СОдействие», правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте.