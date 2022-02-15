Завершается прием заявок на участие в Конкурсе афиш и плакатов в рамках Фестиваля «Театральное Приволжье»

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15 февраля 2022 года завершается прием заявок на участие в Конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

В настоящее время в оргкомитет поступило 573 заявки от жителей Приволжского федерального округа. Наибольшее число конкурсантов отмечено в Саратовской области (144), Кировской области (105), Республике Мордовия (85), Нижегородской области (61). Принять участие может любой желающий в возрасте от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Конкурсанты посвящают свои афиши и плакаты спектаклям, которые участвуют в программе Фестиваля «Театральное Приволжье». Автор может отразить главную идею проекта, информацию о постановках и финалистах.

Работы могут быть выполнены в различных техниках – это и графика, и батик, и компьютерный дизайн, и краски, и фотоколлажи.

Лучшие театральные афиши и плакаты определятся по итогам экспертной оценки. В составе жюри конкурса – представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также известные художники России и главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Цель конкурса – повысить интерес молодежи к Фестивалю «Театральное Приволжье», а также к театральному искусству. Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

Для участия в конкурсе заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 февраля 2022 года включительно на электронный адрес: theatres.fest@mail.ru (с пометкой «Конкурс афиш»).

С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Фестиваля по ссылке.