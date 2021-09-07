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Заслуженным труженикам губернии вручили государственные награды Российской Федерации и Самарской области 

7 сентября 2021 16:24
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За особые заслуги в труде их поблагодарил губернатор Дмитрий Азаров.

Во вторник, 7 сентября заслуженным труженикам губернии – работникам промышленных предприятий, сферы образования и культуры, служащим, многодетным родителям – были вручены государственные награды Российской Федерации и Самарской области. За особые заслуги в труде их поблагодарил губернатор Дмитрий Азаров.

«Каждый из вас добился в своей сфере выдающихся результатов, заслужил признание и уважение земляков. Ваша жизнь и трудовая деятельность – достойный образец для подражания. Молодежь сегодня нуждается в настоящих героях, — не в тех, мнимых и картинных, а настоящих. И сегодня такие люди в нашем зале есть, — обратился к участникам церемонии губернатор. — Уверен, что ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд, служение Отечеству.  Хочу выразить искреннюю благодарность тем, кто своими трудовыми победами прославляет нашу губернию».

Андрей Кияшкин начал свою трудовую деятельность на Жигулевской ГЭС в 1989 году. За 31 год работы на станции прошел путь от машиниста гидроагрегатов до начальника оперативной службы. При его активном участии обеспечивается организация эксплуатации оборудования, зданий, сооружений, надежная и безаварийная работа станции. Сегодня Андрей Кияшкин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Я считаю, где родился, там и пригодился. Работа ответственная: важно уметь работать с людьми, нужны внимательность, концентрация, чтобы оперативно реагировать на любые аварийные ситуации. Хочу поблагодарить коллектив Жигулевской ГЭС, которая и по сей день является флагманом российской гидроэнергетики. Отдельно поблагодарить всех тех людей, кто принимали участие в формировании меня как специалиста, стремлюсь профессионально дальше работать. Ну и без надёжного тыла, без семьи эта награда была бы невозможна», — рассказал Андрей Кияшкин.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Жигулевская ГЭС сыграла и в его судьбе особую роль: на «великую стройку» когда-то приехал дед главы региона, а после — вместе с семьей остался жить в Тольятти.

Владимир Чистяков более 25 лет работает в машиностроительной отрасли и более 10 лет возглавляет компанию «Тольяттинский Трансформатор», ведущее российской предприятие – флагман производства силового трансформаторного оборудования, выпускающее практически всю линейку продукции, востребованной на территории Российской Федерации и за рубежом.

За период руководства предприятием созданы и внедрены в производство новые модели блочных и сетевых (авто)трансформаторов, востребованных во всех энергосистемах постсоветского пространства, реализованы проекты трансформаторов специального назначения для нужд ПАО «РЖД». Сегодня Владимир Чистяков был награжден Благодарностью Президента РФ.

«Эта награда всего коллектива. Заводу «Тольяттинский трансформатор» исполняется в этом году 65 лет, и очень приятно, что руководство региона отметило коллектив нашего предприятия почетной наградой», — сказал руководитель «Тольяттинского Трансформатора».

Награды были вручены представителям крупнейших, славных трудовых коллективов региона: Металлургического завода, который активно развивается и несмотря на все сложности пандемии успешно движется вперед, завода «Тяжмаш», который за прошлый год даже нарастил свои портфели заказов. На этих предприятиях внедряются новейшие технологии, создаются комфортные условия труда для работников.

«Хочу сказать сегодня слова благодарности и трудовым коллективам в целом, и руководству предприятий, мудрому, готовому следовать новым вызовам, четко понимающему, как нужно перестраивать производство», — отметил губернатор, поблагодарив за работу на благо региона и страны заслуженных тружеников губернии.

Отдельные слова благодарности прозвучали и в адрес пожарных. Почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области» было присвоено начальнику пожарно-спасательного отряда №48 «Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Александру Колесникову.

«Очень непросто пришлось сегодня всем, кто стоит на страже пожарной безопасности. Еще много наград нашим пожарным, людям, которые предупреждают, которые борются с огнем, обязательно вручим», — заверил губернатор.

Глава региона напомнил о том, какие масштабные пожары прошли в Борском, Хворостянском, Клявлинском районе, в Тольятти. Небывалые климатические условия создали предпосылки для повышенной пожарной опасности. Но благодаря принятым профилактическим мерам, работе специальных служб, муниципалитетов, доблестных пожарных удалось предотвратить трагедию, сохранить здоровье и жизни людей. Даже сейчас, несмотря на то, что главная угроза позади, в Борском районе продолжают мониторить ситуацию, пожарные стоят на страже безопасности людей.

Сегодня чествовали и тех, кто изо дня в день совершает родительский подвиг.

Елена и Наил Назаровы из Нефтегорска воспитывают шестерых детей — самому младшему 2,5 года, самый старший в этом году закончил Самарский государственный технический университет. Вся трудовая деятельность супругов связана с газоперерабатывающей промышленностью: они трудятся в АО «Самаранефтегаз». Сегодня они также были награждены орденом «Родительская слава».

«Многодетная семья – это здорово, весело и всегда интересно, всегда непредвиденные ситуации, которые нужно решать сообща. Дети – наша самая большая радость», — поделилась Елена Назарова.

«Благодаря поддержке со стороны властей как на уровне страны, так и на уровне региона таким семьям как мы удается твердо стоять на ногах. Очень ощутимой была помощь семьям школьников: в августе мы получили на четверых учеников 40 тысяч рублей. Учитывая покупку ранцев, тетрадей, формы, это было очень существенной поддержкой», — отметил Наил Назаров.

«Будущее страны зависит от того, сколько нас будет в этой стране. Вы вносите огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. Искренне вам за это благодарен», — обратился к многодетным семьям, получившим награды, губернатор.

Получили заслуженные награды деятели культуры. Среди них — директор учреждения культуры «Библиотечная информационная сеть» города Новокуйбышевска Татьяна Колоколова, благодаря инициативе которой неиспользуемое помещение преобразилось в современный центр информационной, образовательной, просветительской деятельности.

Татьяна Колоколова стала вдохновителем создания в учреждении Музея Книги, организатором клуба творческих встреч «Русская провинция». Важным этапом в жизни учреждения стало создание культурного пространства «ПушкинКЛУБ», поддержанного Президентским грантом.

«Люблю свою работу, я патриот своей профессии библиотекаря. Эта награда — результат поддержки моего родного коллектива и поддержки руководства на всех уровнях, в том числе на уровне губернии», — отметила деятель культуры, получившая почетное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области».

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Самарской области» была удостоена директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Ланкова.

«Дмитрий Игоревич, спасибо вам, сегодня мы видим, как расцветают музеи Самарской области. Хочу пригласить вас и всех присутствующих в Тольяттинский краеведческий музей на одну из лучших экспозиций Российской Федерации, признанную музейщиками, и познакомиться с историей нашего города, — сказала Наталья Ланкова. — Эта награда ещё раз говорит о том, что у нас впереди много работы, и я рада, что намечены большие перспективы, планы по развитию музейного дела».

Губернатор отметил, что значение культуры сложно переоценить в современном мире: без сохранения нашей великой культуры, без умения разглядеть талантливого ребенка, взрослого человека, который открывает в себе творческие способности, невозможно говорить о счастье, потому что без самореализации, без признания в обществе, человек не может быть счастливым.

 «Сегодня преображаются библиотеки, музеи, выставочные залы, дворцы культуры и дома культуры по всей территории региона. Мы эту работу обязательно продолжим, без всяких сомнений», — заверил губернатор.

 

Фото:  пресс-служба облправительства

Теги: Акценты В центре внимания

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