Зарплаты в искусстве и культуре Самарской области выросли на 59% за год

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Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, специально ко Дню работника культуры выяснили, где наблюдается наибольший спрос на специалистов из отрасли искусства и культуры, как он изменился за год и какие зарплаты предлагают работодатели.



С начала 2025 года компании из отрасли «Искусство, культура» открыли порядка 2,5 тыс. вакансий в России, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольший спрос в разрезе федеральных округов наблюдается в Центральном округе – на него приходится 48% всех предложений в этом году (+16% к уровню 2024 г.). Для сравнения, в ПФО опубликовано 250 вакансий (или 10%), что сопоставимо с уровнем прошлого года.



В Самарской области работодатели из отрасли «Искусство, культура» открыли порядка 20 вакансий за 2,5 месяца 2025 года, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Весь спрос приходится на компании из сферы «Музей, галерея, театр».



Заработные платы в отрасли «Искусство, культура» в России сегодня находятся на уровне 61,1 тыс. рублей (+18% к уровню 2024 г.). Наиболее высокий доход предлагают работодатели Центрального округа – 74,3 тыс. рублей. ПФО находится на 5 месте – 51,4 тыс. рублей (+23% к уровню 2024 г.).



В Самарской области компании из искусства и культуры сегодня предлагают соискателям 52,5 тыс. рублей, что на 59% больше, чем годом ранее.