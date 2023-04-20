Заработала упрощенная процедура медицинских осмотров при заключении контракта на военную службу

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По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области оптимизировали механизм проведения медицинских осмотров при заключении контрактов на военную службу, чтобы сделать для будущих защитников Отечества прохождение необходимых процедур удобнее и проще.

Прошел первый в регионе медицинский осмотр для кандидатов на военную службу по контракту в новом формате. Более 20 человек прошли все процедуры и сразу получили результаты всех обследований. Главная цель такого вида осмотра – сэкономить время граждан, сделать медобследование простым, быстрым и эффективным.



Система медицинского освидетельствования работает в режиме «единого окна». Проводится централизованный сбор граждан по месту их жительства, после чего их привозят для сдачи всех анализов и осмотра профильными специалистами.

Денис Бочкарёв, начальник центра военно-врачебной экспертизы Самарской области разъясняет последовательность процедур: «Начинается осмотр со сдачи анализов для исключения таких заболеваний, как ВИЧ и гепатиты. Одновременно мы делаем тестирование на 7 видов наркотических средств. Далее гражданин проходит флюорографические исследования, ЭКГ и непосредственно врачебный осмотр».



По словам начальника пункта отбора на службу по контракту Самарской области Алексея Савченко, оформление сопутствующих документов также происходит оперативно: «При соответствии требованиям, установленным для военной службы по контракту, мы в тот же день направляем проект приказа в управление кадров Центрального Округа, на следующий день нам поступает приказ, и мы отправляем гражданина для заключения контракта о прохождении военной службы в выбранную им воинскую часть».

Кандидаты, которые прошли медицинский осмотр в новом формате, поделились впечатлениями.



Андрей Гладышев: «Удобно прийти в одно здание, где тебя встретят, врач осмотрим, ЭКГ, флюорографию сделают, сдашь кровь, и тут же у тебя результаты врачебно-военной комиссии - сразу. Раньше было как? Нужно было съездить по нескольким адресам- это время и деньги. А сейчас - все в одном месте, быстро и удобно».

Илья Киваев: «Очень удобно, что все процедуры в одном месте - не нужно ездить по разным медучреждениям».

Василий Исаев: «Хорошо, что получилось сделать все одним днем. Сегодня пришел и сегодня же получил результат».

Единый пункт медицинского осмотра кандидатов действует для жителей всего региона.



Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации приглашает граждан от 18 лет на службу по контракту в вооруженных силах. При заключении контракта единовременно выплачивается 195 тысяч рублей. Военнослужащим предоставляется служебное жилье, обмундирование, бесплатное питание, а также возможность воспользоваться военной ипотекой. Оплачивается страхование жизни и здоровья. Контракт заключается на срок от 1 года. Подать заявку для поступления на военную службу по контракту можно лично в пункте отбора (г. Самара, ул. Ленинская, 147), через портал Госуслуг или через военный комиссариат по месту жительства. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: +7 996 746-42-02 или 8 (846) 332-39-37, а также по телефону горячей линии Министерства обороны РФ 117.