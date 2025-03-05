Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс находит и поддерживает яркие и перспективные спортивные проекты, которые способствуют популяризации активного образа жизни и привлечению россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
«Ты в игре»: принимаются заявки на участие в юбилейном конкурсе спортивных проектов
Тема конкурса этого года «Дипломатия сквозь века», направлена на укрепление диалога между молодежью России и стран зарубежья.
«Архитектура дипломатии»: молодых самарцев приглашают к участию в творческом конкурсе 
Вячеслав Федорищев считает повышение производительности труда одним из приоритетных направлений для стабильного развития экономики.
Самарский завод запускает программу повышения эффективности на основе принципов бережливого производства
Продавцы имеют право требовать документы, подтверждающие возраст покупателя, если возникают сомнения в его совершеннолетии.
С 1 марта в Самаре запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним
В осенне-зимний период уже было очищено 17,5 тыс погонных метров ливневой канализации, отремонтировано порядка 200 колодцев.
В Самаре приступили к расчистке городской ливневой канализации и колодцев
Обсудят поддержку технологических проектов.
В технопарке «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора
«Просветшкола» — социальный проект общественной организации родителей детей-инвалидов «Парус надежды».
Занятия в «Просветшколе» Самары открывают новые возможности для родителей детей с инвалидностью
В 2025 году будет приведено в нормативное состояние более 200 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.
В регионе началась подготовка к дорожному сезону
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.24
-0.01
EUR 93.9
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Представители совета ветеранов ГУ МВД СО провели Урок мужества с учащимися подшефного полицейского класса
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары
В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Занятия в «Просветшколе» Самары открывают новые возможности для родителей детей с инвалидностью

5 марта 2025 16:11
97
«Просветшкола» — социальный проект общественной организации родителей детей-инвалидов «Парус надежды».

На базе самарского Семейного МФЦ проходят регулярные занятия «Просветшколы» для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Здесь они получают необходимые знания о том, как наладить контакт с особенным ребенком, как защитить его права и как гармонизировать отношения в семье. За все время существования «Просветшколы» обучение в ней прошли более 500 человек из Самары и Самарской области.

«Просветшкола» — социальный проект общественной организации родителей детей-инвалидов «Парус надежды». Почти 20-ть лет назад они организовали её на базе комплексного центра социального обслуживания населения Промышленного района. С тех пор два раза в год здесь бесплатно получают необходимые знания и навыки родители ребят с инвалидностью. Консультации проводят опытные юристы, педагоги, психологи, реабилитологи и другие специалисты, в помощи которых нуждаются взрослые. Теперь «Просветшкола» работает на базе Семейного МФЦ и доступна для жителей всех районов города.

Такие занятия очень востребованы, поскольку подавляющее большинство мам и пап, воспитывающих детей с ОВЗ, недостаточно ориентируется в правовом поле, и не владеют специальными знаниями в области психологии и педагогики.

Основными участниками проекта являются волонтеры - мамы и папы детей с инвалидностью, которые имеют высшее образование и проводят занятия по своему профилю. Но самое важное, как говорят сами «школьники», - это поддержка, которая не дает им закрыться в себе.

«В «Просветшколе» была первый раз в 2017 году, когда моему ребенку исполнилось 3 года. Такую поддержку, как здесь, не получишь нигде! У меня сейчас как раз такой непростой период, когда особенно нужна поддержка, мотивация. А здесь еще можно и обновить все свои правовые знания. Конечно же это здорово и востребовано жизнью», - делится одна из участниц проекта Елена Ушакова.

Занятия в «Просветшколе» включают несколько блоков: юридический, психологический, педагогический. Например, на недавнем занятии «школьники» обсудили особенности оформления индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), а педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Ольга Коршунова провела психологическую часть занятия – тренинг по отработке навыков преодоления стресса и приобретения эмоционального равновесия.

«Семейный МФЦ призван помогать семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Когда в семье появляется ребенок с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, зачастую семья оказывается один на один с вопросами, которые требуют внимания, времени, быстрого или отложенного решения. И здесь как раз надо вовремя подключиться и сориентировать семью – подсказать, направить, помочь. Когда помощь идет от людей уже прошедших этот путь, то она легче воспринимается, и семья быстрее справляется со своей жизненной ситуацией», - говорит Ирина Мохова, руководитель Семейного МФЦ г. Самары.

Семейный МФЦ расположен по адресу: г. Самара, улица Урицкого, 14, телефон «горячей линии» 8 (846) 338-88-88. Режим работы: понедельник – пятница с 8 до 18 часов, суббота – с 9 до 13 часов.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев считает повышение производительности труда одним из приоритетных направлений для стабильного развития экономики.
05 марта 2025, 16:54
Самарский завод запускает программу повышения эффективности на основе принципов бережливого производства
Вячеслав Федорищев считает повышение производительности труда одним из приоритетных направлений для стабильного развития экономики. Экономика
73
В осенне-зимний период уже было очищено 17,5 тыс погонных метров ливневой канализации, отремонтировано порядка 200 колодцев.
05 марта 2025, 16:31
В Самаре приступили к расчистке городской ливневой канализации и колодцев
В осенне-зимний период уже было очищено 17,5 тыс погонных метров ливневой канализации, отремонтировано порядка 200 колодцев.   Благоустройство
104
Теперь клиенты энергокомпании могут вносить плату за полученные услуги наличными через банкоматы АО «Почта Банк».
05 марта 2025, 15:45
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступен новый способ оплаты тепла без комиссии
Теперь клиенты энергокомпании могут вносить плату за полученные услуги наличными через банкоматы АО «Почта Банк». ЖКХ
143
В центре внимания
6 марта местами в Самарской области ожидается сильный мокрый снег
5 марта 2025  13:57
6 марта местами в Самарской области ожидается сильный мокрый снег
170
Губернатор Вячеслав Федорищев назначил Юрия Козаренко своим помощником по развитию беспилотных авиационных систем
5 марта 2025  12:23
Губернатор Вячеслав Федорищев назначил Юрия Козаренко своим помощником по развитию беспилотных авиационных систем
244
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
5 марта 2025  11:54
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
231
5 марта в Самарской области включат сирены
4 марта 2025  13:31
5 марта в Самарской области включат сирены
491
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
596
Весь список