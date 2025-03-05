Занятия в «Просветшколе» Самары открывают новые возможности для родителей детей с инвалидностью

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На базе самарского Семейного МФЦ проходят регулярные занятия «Просветшколы» для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Здесь они получают необходимые знания о том, как наладить контакт с особенным ребенком, как защитить его права и как гармонизировать отношения в семье. За все время существования «Просветшколы» обучение в ней прошли более 500 человек из Самары и Самарской области.

«Просветшкола» — социальный проект общественной организации родителей детей-инвалидов «Парус надежды». Почти 20-ть лет назад они организовали её на базе комплексного центра социального обслуживания населения Промышленного района. С тех пор два раза в год здесь бесплатно получают необходимые знания и навыки родители ребят с инвалидностью. Консультации проводят опытные юристы, педагоги, психологи, реабилитологи и другие специалисты, в помощи которых нуждаются взрослые. Теперь «Просветшкола» работает на базе Семейного МФЦ и доступна для жителей всех районов города.

Такие занятия очень востребованы, поскольку подавляющее большинство мам и пап, воспитывающих детей с ОВЗ, недостаточно ориентируется в правовом поле, и не владеют специальными знаниями в области психологии и педагогики.

Основными участниками проекта являются волонтеры - мамы и папы детей с инвалидностью, которые имеют высшее образование и проводят занятия по своему профилю. Но самое важное, как говорят сами «школьники», - это поддержка, которая не дает им закрыться в себе.

«В «Просветшколе» была первый раз в 2017 году, когда моему ребенку исполнилось 3 года. Такую поддержку, как здесь, не получишь нигде! У меня сейчас как раз такой непростой период, когда особенно нужна поддержка, мотивация. А здесь еще можно и обновить все свои правовые знания. Конечно же это здорово и востребовано жизнью», - делится одна из участниц проекта Елена Ушакова.

Занятия в «Просветшколе» включают несколько блоков: юридический, психологический, педагогический. Например, на недавнем занятии «школьники» обсудили особенности оформления индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), а педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Ольга Коршунова провела психологическую часть занятия – тренинг по отработке навыков преодоления стресса и приобретения эмоционального равновесия.

«Семейный МФЦ призван помогать семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Когда в семье появляется ребенок с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, зачастую семья оказывается один на один с вопросами, которые требуют внимания, времени, быстрого или отложенного решения. И здесь как раз надо вовремя подключиться и сориентировать семью – подсказать, направить, помочь. Когда помощь идет от людей уже прошедших этот путь, то она легче воспринимается, и семья быстрее справляется со своей жизненной ситуацией», - говорит Ирина Мохова, руководитель Семейного МФЦ г. Самары.

Семейный МФЦ расположен по адресу: г. Самара, улица Урицкого, 14, телефон «горячей линии» 8 (846) 338-88-88. Режим работы: понедельник – пятница с 8 до 18 часов, суббота – с 9 до 13 часов.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области