Заместитель прокурора региона Евгений Бендовский посетил ЛИУ-4 УФСИН СО

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Заместитель прокурора Самарской области Евгений Бендовский посетил ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области.

В рабочей поездке в лечебно-исправительное учреждение заместителя прокурора Самарской области Евгения Бендовского сопровождали начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Кидун, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков, заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Демидов, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.

Прокурорские работники и сопровождающие их должностные лица посетили столовую, жилые помещения отрядов, медсанчасть. Особое внимание было уделено комнатам медсанчасти, где производится ремонт.

В завершении мероприятия состоялось совещание с руководящим составом ЛИУ-4 и УФСИН, а так же прием осужденных по личным вопросам. Все заявители получили юридически выверенные ответы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области