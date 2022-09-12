Заместитель прокурора области Евгений Бендовский проведет прием граждан

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Заместитель прокурора области Евгений Бендовский 15 сентября 2022 года в прокуратуре Самарской области проведет прием граждан по вопросам исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей

Приём состоится в четверг 15 сентября 2022 года в здании прокуратуры Самарской области: г. Самара, ул. Чапаевская, д.151. Его проведет заместитель прокурора области Бендовский Евгений Михайлович.

Предварительная запись по телефонам 8(846)333-54-28, 332-29-44.

Обращающимся на прием гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.