Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Мероприятия
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Закрыт летний трудовой сезон студенческих энергетических отрядов  Самарской области

19 августа 2025 12:27
113
В этом сезоне в «Самарских распределительных сетях» трудились студенты ведущих учебных заведений региона.

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» подвели итоги работы студенческих энергоотрядов 2025 года. В этом сезоне в «Самарских распределительных сетях» трудились студенты ведущих учебных заведений региона: Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, а также Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. 

С 1 июля по 15 августа 2025 года бойцы студенческих отрядов работали на площадках двух производственных отделений. В Самарском производственном отделении они занимались составлением схем электросетей, работой с технической документацией, актами ограничения энергопотребления и оцифровкой архивных данных. В Волжском производственном отделении студенты осваивали ведение баз данных по технологическим присоединениям, формирование реестров потребителей и подготовку аналитических отчетов.

Помимо производственной деятельности для участников студенческих энергетических отрядов была организована насыщенная досуговая программа. В течение трудового сезона ребята познакомились с работой одной из крупнейших сетевых компаний региона, посетили действующие энергообъекты, а также приняли участие в творческих мероприятиях.

«Студенческие энергетические отряды – это не только отличный старт в профессии, но и настоящая школа жизни. Ребята получают бесценный опыт работы в реальных условиях, учатся работать в команде и принимать ответственные решения. В нашем регионе активно развивается производственное направление, включая энергетические отряды. Многие участники после окончания обучения готовы начать свою карьеру в филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети», – подчеркнул руководитель направления студенческих строительных и производственных отрядов Самарской области Дмитрий Фафонов.

Программа студенческих отрядов играет важную роль в подготовке кадров для энергетической отрасли, помогая молодым специалистам сделать первые шаги в профессии.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны. В 2025 году свыше 2,5 тысяч студентов из Самарской области получают трудовой опыт, работая на российских предприятиях. 

Чтобы стать участником студенческого отряда, достаточно заполнить простую форму на сайте. Более подробную информацию о деятельности студенческих отрядов Самары можно узнать в сообществе ВКонтакте или в телеграм-канале.

 

Фото:    филиал ПАО «Россети Волга»

Теги: Самара

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
428
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
430
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
805
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
625
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
737
