Законопроект о похоронном деле планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию

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Проект нового закона о похоронном деле в России планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, документ должен решить проблему с черными ритуальными агентами, прояснить ценообразование в отрасли, а также обеспечить инвентаризацию кладбищ. Об этом сообщила ТАСС в понедельник зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Готовим довольно-таки большой законопроект, который, действительно, вносит массу новаций в управление похоронным делом. Надеюсь, внесем его в весеннюю сессию. Речь идет о внесении изменений в достаточно большой перечень законодательных актов: это, конечно, в первую очередь и законопроект о похоронном деле, это и 131-й федеральный закон ("Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - прим. ТАСС), и закон о государственном муниципальном контроле и т. д. Изменения коснутся КоАП в том числе", - сказала Разворотнева.

Так, по ее словам, документом устанавливается четкое разделение полномочий между органами власти в контроле за похоронной сферой, закрепляется понятие "специализированная служба по вопросам похоронного дела" и условия, при которых она может работать.

"Органы власти будут вести реестры кладбищ и захоронений, кто и как дает эти разрешения на захоронения, кто определяет количество квадратных метров в участке и их стоимость. Будут общедоступные реестры тех, кто допущен к этой деятельности, реестры недобросовестных предпринимателей в данной сфере. Это только небольшая часть ответственности за некачественное предоставление услуг, которая предусмотрена в законопроекте", - пояснила Разворотнева.

Она подчеркнула, что главной задачей нового документа является внесение прозрачности в предоставление похоронных услуг для граждан. После принятия законопроекта, добавила депутат, случаи, когда на кладбища не пускают те или иные службы ритуальных услуг, "уйдут в прошлое".

По ее словам, новый законопроект о похоронном деле сделает предоставление данных услуг прозрачным, чтобы черные ритуальные агенты "не навязывали услуги, чтобы не распространялась информация об умершем без санкций родственников, чтобы не было впредь ситуаций, когда у человека умер близкий, а на его пороге тут же возникли 4 агента, которые начинают на него давить".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС