Задержанные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне вылетели на родину

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Трое граждан России - Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов, которые были приговорены к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 рублей) каждый за незаконный сбор редких насекомых на Шри-Ланке, вылетели в Россию после уплаты штрафа. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Коломбо.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал ТАСС, что россияне уже находятся в самолете.

​​​​​​"Сейчас Игнатенко, Килафян и Рябов находятся в самолете и готовятся вылететь в Россию. Они полностью выплатили штраф. Это стало возможным благодаря деятельности российского предпринимателя Фаттаха Шодиева, который помог собрать для наших соотечественников необходимую сумму, а также российскому МИД, журналистам, правозащитникам, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, председателю комитета Государственной думы по международным делам Леониду Слуцкому и другим неравнодушным людям", - сказал Мельников.

Ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Игнатенко с двумя друзьями был задержан в Шри-Ланке по обвинению в убийстве насекомых и других мелких живых организмов в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. Все трое обвинялись в уничтожении 277 жуков. Россияне изначально вину не признавали и утверждали, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и не планировали вывозить из страны, делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство. Во время содержания под стражей состояние здоровья Игнатенко серьезно ухудшилось, его приходилось неоднократно госпитализировать.

Позднее под давлением местных властей россияне были вынуждены признать вину. Их приговорили к штрафу. В противном случае им грозило лишение свободы на значительный срок.

Фото: EPA-EFE/CHAMILA KARUNARATHNE/ТАСС