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За выходные в регионе задержали 64 пьяных водителя

25 сентября 2023 12:48
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За выходные в регионе задержали 64 пьяных водителя

С 22 по 24 сентября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 64 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 64 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили 5 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 206 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Особое внимание инспекторов ДПС было обращено на эксплуатацию мототранспортных средств с нарушением неисправности системы выпуска отработанных газов, управление без водительских и регистрационных документов, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, управление технически неисправными, незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами. За истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 23 нарушения ПДД РФ, совершенных указанной категорией участников дорожного движения.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 54 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 65 правонарушителей со стороны водителей и 70 со стороны пешеходов.

 

Теги: БДД

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