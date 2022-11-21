Я нашел ошибку
Главные новости:
аллерголог-иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет ребенка в любом возрасте
Самарский аллерголог-иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет ребенка в любом возрасте
В Самаре власти расторгли контракт на проектирование новой набережной
В Самаре власти расторгли контракт на проектирование новой набережной
Самарец в Оренбургской области убил трех косуль
Самарец в Оренбургской области убил трех косуль
Россияне могут пересчитать плату за вывоз мусора при отпуске
Россияне могут пересчитать плату за вывоз мусора при отпуске
Резидент «Жигулевской долины» выступил экспертом на круглом столе по импортозамещению в сфере ТЭК в Совете Федерации РФ
Резидент «Жигулевской долины» выступил экспертом на круглом столе по импортозамещению в сфере ТЭК в Совете Федерации РФ
Молодая автомобилистка из Жигулевска разъезжала с поддельными правами по Тольятти
Молодая автомобилистка из Жигулевска разъезжала с поддельными правами по Тольятти
«Крылья Советов» оштрафованы после матча с «Ростовом»
«Крылья Советов» оштрафованы после матча с «Ростовом»
В Самарской области 191 человек заболел коронавирусом за сутки
В Самарской области 191 человек заболел коронавирусом за сутки
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За три дня в регионе привлечено к ответственности 56 водителей в состоянии опьянения

21 ноября 2022 11:32
139
За три дня в регионе привлечено к ответственности 56 водителей в состоянии опьянения

В ходе рейдовых мероприятий с 18 по 20 ноября 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 18 по 20 ноября. 

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Также сотрудники полиции выявили 3 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Полицейскими выявлено порядка 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: так, почти в 54 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 66 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 152 раза.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 160 водителей. Несмотря на выписанные требования, 1 водитель не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022, 11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными не только на проезжей части, но и на тротуарах, ввиду скользкого покрытия. Транспорт
762
В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу
15 ноября 2022, 10:53
В Самарской области полицейские объяснили детям, как переходить дорогу
Во всех школах города прошли мастер-классы, дети с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции изготавливали различные световозвращающие поделки. Общество
549
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
14 ноября 2022, 10:41
В Самарском регионе сильный затяжной дождь
Госавтоинспекция Самарской области призывает участников дорожного движения проявлять особое внимание в условиях дождливой погоды! Происшествия
600
В центре внимания
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
21 ноября 2022  10:39
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
155
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
854
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
3748
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
703
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
536
Весь список