За три дня в регионе привлечено к ответственности 56 водителей в состоянии опьянения

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В ходе рейдовых мероприятий с 18 по 20 ноября 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 18 по 20 ноября.

В ходе мероприятий особое внимание было уделено предупреждению и пресечению грубых правонарушений, допускаемых водителями транспортных средств.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Также сотрудники полиции выявили 3 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Полицейскими выявлено порядка 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: так, почти в 54 случаях перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 66 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ почти 152 раза.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 160 водителей. Несмотря на выписанные требования, 1 водитель не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.