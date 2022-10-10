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За сжигание листвы во дворе дома грозит штраф

10 октября 2022 09:33
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За сжигание листвы во дворе дома грозит штраф

За сжигание листвы во дворе многоквартирного или частного дома может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом россиян предупредили юристы, сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, избавляться от листвы во дворах многоквартирных домов запрещено — ее должны вывозить на специальные объекты утилизации. Что касается сжигания листьев на частных владениях, то костер необходимо развести в металлической бочке или яме на расстоянии не менее пяти метров от построек. Рядом также не должны находиться горючие материалы.

В случае сжигания листвы не по правилам нарушителю могут выписать административное предупреждение или оштрафовать на 5-15 тысяч рублей. Если разведение костра повредит чужое имущество или причинит вред здоровью жильцов, то штраф достигнет 40-50 тысяч рублей.

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