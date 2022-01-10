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За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 4300 различных правонарушений

10 января 2022 15:14
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В состоянии опьянения допустили управление транспортом 132 водителя.

В ходе рейдовых мероприятий за прошедшую неделю, с 3 по 9 января 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 4300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 132 водителя.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие семь дней сотрудники полиции выявили 33 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 296 автомобилистов.

Несмотря на выписанные требования, 4 жителя Самарской области не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени.  В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 400 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 120 часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Во время рейдовых мероприятий выявлено 120 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 526 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 362 правонарушения со стороны пешеходов и 183 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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