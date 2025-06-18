За продажу безакцизного табака у самарца конфисковали автомобиль

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Судебные приставы Советского района Самары конфисковали у местного жителя «Toyota Land Cruiser» и передали его на нужды СВО.

Транспортное средство было конфисковано в рамках ряда уголовных дел. В их числе – незаконное производство табачной продукции и использование поддельных акцизных марок. Противоправные действия мужчины были пресечены. Помимо основного наказания, суд принял решение конфисковать принадлежащий жителю Самары транспорт и обратить его в доход государства.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района Самары. Сотрудник Службы возбудил исполнительное производство, после чего выехал по месту нахождения автотранспортного средства и составил соответствующий акт. Внедорожник конфискован и передан в воинскую часть для отправки в зону СВО.

Исполнительное производство окончено, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области