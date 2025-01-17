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За последние три года 39% жителей Самарской области сменили профессию

17 января 2025 09:20
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За последние три года 39% жителей Самарской области сменили профессию

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали 3,4 млн резюме, которые были активны в течение 2022 и 2024 годах (включая начало 2025), и сравнили, как изменилась профессиональная принадлежность одних и тех же соискателей. Оказалось, что за последние три года новую специальность освоили 38% россиян, из которых 39% - самарцы.

В 2022 и 2024 годах на рынке труда Самарской области было размещено 84,7 тыс. активных резюме, то есть резюме тех соискателей, которые искали работу. За три года свою профессию сменили 39% жителей региона. При этом по стране в целом специальность поменяли 38% россиян.
 

Какие специалисты меняли сферу?
 

Чаще всего профессию меняли[1] автомойщики (68% из них за последние три года перешли в новую специализацию), курьеры (66%), швеи (64%), режиссеры (63%), технические директора (61%), сервисные инженеры (61%), инженеры ПТО (61%), координаторы отделов продаж (59%), супервайзеры (59%) и специалисты по подбору персонала (59%).

Реже всего из «старой» профессии уходили врачи – всего 5%. Также не слишком склоны к смене профессиональных интересов геологи (только 11% освоили новую специальность), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%).
 

Рейтинг специализаций, которые россияне чаще всего выбирали для перехода, возглавили администраторы – 8% от всех россиян, решивших сменить профессию, сегодня ищут именно такую работу. Также в топ-10 вошли менеджеры по продажам (5%), аналитики (3%), менеджеры по закупкам, бухгалтеры и руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу (по 2%). Реже всего в качестве новой профессии россияне выбирали работу продуктовым аналитиком, дворником и промоутером – менее 0,1% случаев.

Интересно, что автомойщики чаще всего меняют свою работу на профессии автослесаря, водителя и мастера-приемщика, курьеры становятся администраторами, менеджерами по продажам и водителями, швеи – дизайнерами, менеджерами по продажам и инженерами-конструкторами.
 

18% россиян из тех, кто сменил профессию, выбрали для себя рабочие и производственные специальности. Преимущественно такой переход совершали инженеры-конструкторы, сервисные инженеры и слесари, а также менеджеры по продажам и технологи. В целом, интерес к освоению новых производственных и рабочих специальностей активнее проявляют те соискатели, которые уже имеют какую-либо смежную профессию в этой области.

Смена профессии в связи с существенным ростом должности произошла у 14% россиян. Чаще всего на позиции высшего и среднего менеджмента переходили бывшие менеджеры по продажам, руководители отделов продаж и менеджеры по персоналу.
 

ИТ-специальности оказались менее популярными – их за последние три года освоили 10% соискателей. Среди этих людей чаще всего встречаются бывшие менеджеры по продажам, а также программисты и специалисты техподдержки, которые освоили иную ИТ-специальность.
 

Добавим, что наиболее активно новые профессии осваивают жители дальневосточных регионов: Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Якутии (по 42%) и Камчатского края (41%). Также среди лидеров по доле соискателей, сменивших профессию, оказались Мурманская область, Еврейская АО, Ненецкий АО, Курганская область, Тюменская область и Красноярский край (по 41%), Ямало-Ненецкий АО, Иркутская область и Свердловская область (по 40%). Меньше всех интерес к освоению новых специальностей за последние три года проявляли жители Кабардино-Балкарской республики (35%), а также Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Москвы и Чукотского АО (по 36%).

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