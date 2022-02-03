Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» завершили работы по замене канализационной линии на одной из самых красивых улиц Самары
«РКС-Самара» завершили работы по замене канализационной линии на одной из самых красивых улиц Самары
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
В Чапаевске приостановили деятельность магазина
В Чапаевске приостановили деятельность магазина
За помидоркой в курмыши: жители Самарской области участвуют в составлении интерактивной карты местных речевых особенностей
За помидоркой в курмыши: жители Самарской области участвуют в составлении интерактивной карты местных речевых особенностей
В Самарской области ищут мужчину, который спас ребенка из-под поезда
В Самарской области ищут мужчину, который спас ребенка из-под поезда
у тольяттинца-закладчика в рюкзаке хранилось запрещенное вещество
У тольяттинца-закладчика в рюкзаке хранилось запрещенное вещество
2,6 млн предпринимателей учатся строить бизнес в Сбере
2,6 млн предпринимателей учатся строить бизнес в Сбере
Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 40 тыс. рублей
Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Самарской области составляет порядка 40 тыс. рублей
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.48
-0.65
EUR 86.28
-0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За помидоркой в курмыши: жители Самарской области участвуют в составлении интерактивной карты местных речевых особенностей

3 февраля 2022 11:24
90
За помидоркой в курмыши: жители Самарской области участвуют в составлении интерактивной карты местных речевых особенностей

Молодые люди региона подключились к акции «Подслушай незнакомца». Его запустил проект «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ребята из разных регионов страны собирают интересные фразеологизмы, современные или местные выражения, которые люди использует в своей речи. На основе этих данных в будущем составят интерактивную карту местных слов и выражений.

По задумке авторов проекта, участники «подслушивают» и собирают цитаты незнакомцев. Фразы можно услышать на улице, на работе, на учебе, когда люди свободно общаются между собой. Это не подготовленная речь, а обычная разговорная. Но именно в ней и проявляются местные особенности языка.

В словаре самарца немало слов, которые не используются ни в одном другом регионе России. Например, только в Самарской области говорят «козявить» (корежиться от чего-то, что-то неприятное), «отлистать» в значении заплатить, «каблуха» (ПТУ, училище).  Нельзя не вспомнить слово «курмыши». Так называют отдаленные районы или темные дворы только в Самаре. Еще одно любимое, почти священное для настоящего самарца понятие – «Заволга», куда обязательно надо летом съездить на ОМике, а зимой дойти по льду. Прохладительные напитки горожане наливают в «баклажки» (пластиковую тару) на Дне (знаменитый самарский бар), а гуляют по «набе» (набережной).

«У самарцев, действительно, есть свои слова и выражения, которые не используются больше нигде, - говорит филолог, кандидат педагогических наук, доцент Самарского государственного социально-гуманитарного университета Людмила Артёшина. – Есть особенности орфоэпии, то есть произношения. У каждого слова есть орфоэпический рисунок, на него накладывают отпечаток не только произношение гласных и согласных, но и мелодика голоса. Для нашего региона характерна некая «округлость» гласного звука. Еще одна особенность – темп речи. Мы говорим очень быстро. Хотя, надо заметить, москвичи говорят еще быстрее. Что касается морфологии, у нас есть грамматические формы слов, которые мы произносим своеобразно. Нигде вы не услышите «помидорка». Это чисто самарское. Везде будет помидор или даже помидора. А у нас – «достань-ка помидорки», «взвесьте мне помидорку». Суффикс -к- в существительных мы часто употребляем».

Услышанные фразы и слова необходимо правильно внести в базу данных проекта. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» через социальную сеть «ВКонтакте», найти задание «Подслушать незнакомца» во вкладке «Культура и искусство» и добавить свою фразу до 7 февраля.

За каждую правильно загруженную фразу участник получает 400 баллов. Баллы можно потратить на любые подарки из бонусного фонда проекта «Другое дело» - от образовательных онлайн-программ до стажировки и путешествия по России.

«Я уже загрузил в проект одну фразу про самарские Струкачи, - делится опытом участник проекта Андрей Погожев. – Здорово придумали. Раньше по деревням ходили ученые-энтузиасты, записывали сказки, диалекты, какие-то словечки. Сейчас не знаю, проводят такую работу или нет. Но и в современных городах и селах есть свои особенности речи. И хорошо, что у молодежи есть стимул этим заниматься, слушать свою и чужую речь, обращать внимание на слова, строение фраз. Это развивает».

Мини-приложение «Другое дело» создано, чтобы мотивировать людей на участие в самых разных общественно полезных и развивающих активностях. Выполняя задания, участники получают бонусы. Список заданий и наград постоянно обновляется.

Стать участником проекта «Другое дело» может любой гражданин России вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы. Достаточно добавить мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dd_app, выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще на одном участке федеральной трассы М5
3 февраля 2022  09:40
Еще на одном участке федеральной трассы М5 "Урал" ввели ограничения в Самарской области
134
В Самаре автобусы маршрутов №№1,50 и 51 3 февраля изменят движение
3 февраля 2022  09:28
В Самаре автобусы маршрутов №№1,50 и 51 3 февраля изменят движение
156
2 февраля 2022  23:52
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
576
По итогам конкурсного отбора экспертным жюри были определены 33 финалиста –  лучшие компании года.
2 февраля 2022  20:04
Дмитрий Азаров поздравил победителей регионального конкурса компаний «Достояние Губернии – 2021»
497
Проходят торжества в память о подвиге героев Сталинграда.
2 февраля 2022  15:33
Самарская область вместе со всей страной отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
531
Весь список