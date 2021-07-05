За минувшие три дня на дорогах области автоинспекторы выявили более 2500 нарушителей

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За минувшие три дня на дорогах области автоинспекторы выявили более 2500 правонарушений со стороны участников дорожного движения.

В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели широкомасштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД РФ.

Так, за минувшие три дня на дорогах региона сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2500 различных правонарушений в области дорожного движения.

Вождение в нетрезвом виде является наиболее серьезным нарушением ПДД РФ. Выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, находится на особом контроле правоохранителей. Так, с пятницы по воскресенье в Самарской области выявлен 61 нетрезвый автомобилист.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия на дороге.

Широкомасштабные рейды ГИБДД на территории Самарской области проводятся на постоянной основе.

Фото: ГУ МВД СО