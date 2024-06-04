Я нашел ошибку
Главные новости:
Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
В ближайший час в Самарской области ожидается гроза, ливень, сильный ветер, крупный град
В самарский филиал фонда могут обращаться ветераны СВО, а также члены их семей.
За год работы самарский филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 16 тысяч обращений
Спортсмены обеих команд показали красивую игру.
«Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с РКЦ «Прогресс»
Он подчеркнул: сегодня перед всеми органами власти, в том числе перед законодательной, стоят очень серьезные цели и задачи.
Вячеслав Федорищев, открывая заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти, отметил, что такие мероприятия должны стать для региона традицией
Жителей и гостей областной столицы приглашают принять участие в большой культурно-просветительской программе.
Самарские учреждения культуры представят насыщенную программу в честь 225-летия со дня рождения классика
Кариес - процесс разрушения твердых тканей зуба.
Главный стоматолог Самарской области напомнил о профилактике и последствиях кариеса
Помощь в новых условиях смогут получать почти 650 местных жителей.
В селе Владимировка Хворостянского района обновляются подразделения больницы
В нем участвовали спортсмены из Москвы, Московской, Тверской, Саратовской и Самарской областей.
На Кубке России по вертолетному спорту представители нашего региона завоевали три медали
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.38
-0.81
EUR 96.87
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
9 мая пройдет пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За год работы самарский филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 16 тысяч обращений

4 июня 2024 15:23
61
В самарский филиал фонда могут обращаться ветераны СВО, а также члены их семей.

Более 14 тысяч уже отработано. В самарский филиал фонда могут обращаться ветераны СВО, а также члены их семей. Фонд работает по принципу единого окна – подопечные могут прийти с любой проблемой, далее социальный координатор с помощью различных ведомств помогает ее решить. О работе самарского филиала рассказала его руководитель Наталья Полянскова в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

«Наша главная задача – в кратчайшие сроки, без бюрократических проволочек решать обращения и вопросы всех, кто к нам приходит, - подчеркнула Наталья Полянскова. - Самое главное – это межведомственное взаимодействие и быстрая отработка многих вопросов. Система работает, но многие вопросы решаются в ручном управлении, потому что они требуют незамедлительного реагирования. Иногда это крайне важно, потому что на чаше весов стоит здоровье, вопрос восстановления или оформления документов. Большой запрос сейчас идет по обучению, переобучению, трудоустройству».

Направления, по которым работает фонд, обширны. Это социальная поддержка, медицинская помощь, реабилитация, протезирование, адаптация жилья под нужды ветеранов с инвалидностью, психолого-терапевтическая помощь, бесплатная юридическая консультация. Кроме этого, социальные координаторы вовлекают ветеранов и их семьи в культурно-досуговую деятельность и спорт. Еще одно очень большое направление – увековечивание памяти погибших бойцов.

По словам Натальи Полянсковой, социальными координаторами в самарском филиале фонда «Защитники Отечества» работают сами ветераны, которые вернулись из зоны СВО, либо члены их семей. Они на собственном опыте знают, с чем приходится сталкиваться, как чувствуют себя люди и как тяжело иногда приходится. А потому всегда стараются помочь с полной отдачей.

Напомним, что государственный фонд «Защитники Отечества» начал работать 1 июня 2023 года по указу Президента Владимира Путина для всесторонней помощи участникам СВО и их семьям. В Самарской области в 2022 году была запущена региональная программа «Возвращение». Принципы ее работы вошли в основу деятельности госфонда «Защитники Отечества».

 

Фото:   ЦУР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
147
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
3 июня 2024  15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
484
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
3 июня 2024  12:59
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
475
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3 июня 2024  12:04
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3039
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
2 июня 2024  11:55
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
961
Весь список