За год работы самарский филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 16 тысяч обращений

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Более 14 тысяч уже отработано. В самарский филиал фонда могут обращаться ветераны СВО, а также члены их семей. Фонд работает по принципу единого окна – подопечные могут прийти с любой проблемой, далее социальный координатор с помощью различных ведомств помогает ее решить. О работе самарского филиала рассказала его руководитель Наталья Полянскова в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

«Наша главная задача – в кратчайшие сроки, без бюрократических проволочек решать обращения и вопросы всех, кто к нам приходит, - подчеркнула Наталья Полянскова. - Самое главное – это межведомственное взаимодействие и быстрая отработка многих вопросов. Система работает, но многие вопросы решаются в ручном управлении, потому что они требуют незамедлительного реагирования. Иногда это крайне важно, потому что на чаше весов стоит здоровье, вопрос восстановления или оформления документов. Большой запрос сейчас идет по обучению, переобучению, трудоустройству».

Направления, по которым работает фонд, обширны. Это социальная поддержка, медицинская помощь, реабилитация, протезирование, адаптация жилья под нужды ветеранов с инвалидностью, психолого-терапевтическая помощь, бесплатная юридическая консультация. Кроме этого, социальные координаторы вовлекают ветеранов и их семьи в культурно-досуговую деятельность и спорт. Еще одно очень большое направление – увековечивание памяти погибших бойцов.

По словам Натальи Полянсковой, социальными координаторами в самарском филиале фонда «Защитники Отечества» работают сами ветераны, которые вернулись из зоны СВО, либо члены их семей. Они на собственном опыте знают, с чем приходится сталкиваться, как чувствуют себя люди и как тяжело иногда приходится. А потому всегда стараются помочь с полной отдачей.

Напомним, что государственный фонд «Защитники Отечества» начал работать 1 июня 2023 года по указу Президента Владимира Путина для всесторонней помощи участникам СВО и их семьям. В Самарской области в 2022 году была запущена региональная программа «Возвращение». Принципы ее работы вошли в основу деятельности госфонда «Защитники Отечества».

Фото: ЦУР СО