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За 4 месяца 2021 года в Самарской области зарегистрировано 90 ДТП с детьми

21 мая 2021 09:31
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За 4 месяца 2021 года в Самарской области зарегистрировано 90 ДТП с детьми

С наступлением благоприятных погодных условий дорожно-транспортные происшествия с участием детей в регионе происходят практически ежедневно. 

Только за 4 месяца 2021 года на территории Самарской области зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий с детьми, в которых 4 ребенка погибли и 101 получили ранения.   

20 мая в преддверии школьных каникул на территории региона стартовало широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!», которое проводится Госавтоинспекцией во всех территориальных подразделениях области и продлится по 20 июня.

Сотрудники ГИБДД проведут в образовательных организациях занятия по ПДД с детьми, а также, их родителями. Юным отдыхающим напомнят, как безопасно провести летние каникулы, а взрослым разъяснят требования законодательства о возможных последствиях неисполнения родительских обязанностей, акцентируя внимание на необходимости контроля за передвижением детей. 

В течение месяца сотрудники ГИБДД будут проводить значимые социальные акции, такие как «Юный велосипедист», «Безопасный самокат», «Мой безопасный двор» и другие. В детских оздоровительных и пришкольных лагерях пройдут занятия по ПДД, викторины и конкурсы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: ДТП с детьми ЧП с детьми

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