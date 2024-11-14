За 10 лет молодежи, считающей, что дети не обязательны, стало в семь раз больше

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За последнее десятилетие среди граждан 18-24 лет в семь раз выросло число тех, кто считает, что детей в семье может и не быть. Такие данные всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник» привел заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский на форуме «Жить и воспитываться в семье».

«Если в 2014 году на вопрос об „Идеальном количестве детей в семье“ всего 3% молодых людей отвечали, что дети не обязательны, то в 2024 году их количество выросло до 20%», — сообщил Журавский, трансляция его выступления велась в группе «Министерство труда и социального развития НСО» в VK Видео. Но есть и позитивные изменения: количество респондентов, считающих, что в идеале нужно иметь троих детей увеличилось с 28% до 39%.

Журавский отметил, что исследователи выделяют две категории молодежи: группа помладше от 18-24 лет и более взрослые граждане от 25-34 лет. «Именно старшая группа молодежи задумывается о детях», — сказал эксперт и добавил, что деторождение в стране сдвинулось на этот возраст.

В качестве основных условий, необходимых для появления детей, молодежь называет три фактора: любовь, наличие отдельного жилья и уровень доходов, позволяющий жить независимо от родителей. «И когда они уже готовы к детям, именно эти три пункта определяют решение, заводить ребенка или нет», — объяснил Журавский.

У тех, кто не планируют детей вообще, социологи в рамках опроса поинтересовались, почему. На первом месте было «желание пожить для себя», на втором — психологическая неготовность к родительству, на третьем — приоритет на построение карьеры, пишет Ура.ру.