За 10 лет молодежи, считающей, что дети не обязательны, стало в семь раз больше

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках открытого урока в беседе с ребятами были затронуты актуальные темы о вреде употребления алкоголя и табака, экстремизм и терроризм.
Сотрудники исправительной колонии №16 провели мероприятия в школе №13 Жигулевска
Человек магического мышления верит в силу мыслей, следует суеверным ритуалам, обращает внимание на чёрную кошку, переходящую дорогу.
Психологи Самары расскажут в СОУНБ о влиянии суеверий на мышление человека
Цель мероприятия – выявление и пресечение фактов противоправного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Деструктивный пассажир»
Общественный транспорт до аэропорта «Курумоч» будет ходить по расписанию
Общественный транспорт до аэропорта «Курумоч» будет ходить по расписанию
В Самаре состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева
Завтра в Самаре ожидается снег. А вы уже переобули летнюю резину на зимнюю?
Завтра в Самаре ожидается снег. А вы уже переобули летнюю резину на зимнюю?
в штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете
В штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете
9-летнюю пропавшую девочку нашли в Самарской области
9-летнюю пропавшую девочку нашли в Самарской области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.37
0.41
EUR 104.29
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За 10 лет молодежи, считающей, что дети не обязательны, стало в семь раз больше

14 ноября 2024 13:09
119
За 10 лет молодежи, считающей, что дети не обязательны, стало в семь раз больше

За последнее десятилетие среди граждан 18-24 лет в семь раз выросло число тех, кто считает, что детей в семье может и не быть. Такие данные всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник» привел заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский на форуме «Жить и воспитываться в семье».

«Если в 2014 году на вопрос об „Идеальном количестве детей в семье“ всего 3% молодых людей отвечали, что дети не обязательны, то в 2024 году их количество выросло до 20%», — сообщил Журавский, трансляция его выступления велась в группе «Министерство труда и социального развития НСО» в VK Видео. Но есть и позитивные изменения: количество респондентов, считающих, что в идеале нужно иметь троих детей увеличилось с 28% до 39%.

Журавский отметил, что исследователи выделяют две категории молодежи: группа помладше от 18-24 лет и более взрослые граждане от 25-34 лет. «Именно старшая группа молодежи задумывается о детях», — сказал эксперт и добавил, что деторождение в стране сдвинулось на этот возраст.

В качестве основных условий, необходимых для появления детей, молодежь называет три фактора: любовь, наличие отдельного жилья и уровень доходов, позволяющий жить независимо от родителей. «И когда они уже готовы к детям, именно эти три пункта определяют решение, заводить ребенка или нет», — объяснил Журавский.

У тех, кто не планируют детей вообще, социологи в рамках опроса поинтересовались, почему. На первом месте было «желание пожить для себя», на втором — психологическая неготовность к родительству, на третьем — приоритет на построение карьеры, пишет Ура.ру.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В предложениях работодателей-конкурентов самарцы ценят деньги
14 ноября 2024, 13:06
В предложениях работодателей-конкурентов самарцы ценят деньги
В Самаре большинство сотрудников (77%) готовы рассмотреть возможность перехода в другую организацию. Общество
96
Больше половины россиян заявили, что никогда ничего не просят у соседей
14 ноября 2024, 10:12
Больше половины россиян заявили, что никогда ничего не просят у соседей
Только 5% опрошенных сообщили, что постоянно просят соседей оказать услугу, но часто чувствуют себя неловко при этом. Общество
180
Большинству самарцев приходилось ходить на работу во время болезни
14 ноября 2024, 09:46
Большинству самарцев приходилось ходить на работу во время болезни
Для горожан в возрасте до 34 лет более характерно работать с недомоганием, чем для тех, кто старше. Общество
161
В центре внимания
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
14 ноября 2024  12:10
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
157
Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса.
13 ноября 2024  19:54
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
793
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
13 ноября 2024  12:25
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
338
Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
12 ноября 2024  18:51
Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин
498
12 ноября 2024  18:33
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области
543
Весь список