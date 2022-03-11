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В Самарской области, как и во всей России, из поколения в поколение передаётся прекрасная традиция - помогать друг другу в трудную минуту. Это у нас в крови!



Сегодня все жители России, в том числе и наши земляки, переживают из-за того, что происходит в Украине. Искренне мы приняли вынужденных переселенцев из Донбасса.

Мы - это вся Самарская область. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и областное Правительство провели большую организационную работу и все, кто прибыл из Донбасса как вынужденные переселенцы, сегодня размещены и привыкают к новой мирной жизни в комфортных условиях в пунктах временного пребывания. Обычные граждане, жители нашей губернии, не остались в стороне и многие приняли решение помочь нашим гостям.



Волонтеры традиционно оказывают помощь там, где ее ждут больше всего. На базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна волонтерами организован Центр приёма гуманитарной помощи. При содействии органов власти была запущена обширная медийная кампания о работе Центра. Результат - огромное количество жителей со всех уголков Самарской области готовых помочь! Неравнодушие жителей нашего региона лишний раз доказало, что очертание границ Самарской области в форме сердца - не случайно!



За 10 дней работы Центра сбора гуманитарной помощи волонтеры познакомились с большим количеством людей абсолютно разного возраста, пола, статуса и национальностей, все они с открытой душой приносили все, что необходимо нашим гостям. Наверное, в этом и заключается патриотизм - в простых действиях, в посильном вкладе каждого, в неравнодушии к ближнему.



За 10 дней работы Центра волонтерами принято и передано несколько тонн гуманитарной помощи! Волонтеры, которые работают в кол-центре, принимают, считают, раскладываю и учитывают гуманитарную помощь, каждый день уставшие, но счастливые говорят: "Как здорово, что у нас живет очень много таких хороших людей! И действительно - Мы вместе!!!"

Фото: скриншот видео