«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Украшение подъезда к новогодним праздникам может обернуться для жильцов административной ответственностью, если нарушаются требования пожарной безопасности и правила пользования общедомовым имуществом. Об этом заявил «Известиям» судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук.

По его словам, согласно постановлению правительства РФ № 1479, лестничные клетки, коридоры и площадки относятся к путям эвакуации и должны оставаться свободными от предметов, затрудняющих движение или способствующих распространению огня.

«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.

Подъезды являются общим имуществом жильцов. Установка елки, гирлянд или иных элементов декора требует согласия всех собственников и согласования с управляющей компанией. Он отметил, что проведение такого собрания может стать поводом объединить соседей и избежать конфликтов: решение об украшении дома будет принято коллективно и без взаимных претензий.

Однако при нарушении правил ответственность становится неизбежной. Васильчук сообщил, что за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а для организаций — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей. 

 

Фото:  pxhere.com

