Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом

Украшение подъезда к новогодним праздникам может обернуться для жильцов административной ответственностью, если нарушаются требования пожарной безопасности и правила пользования общедомовым имуществом. Об этом заявил «Известиям» судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук.

По его словам, согласно постановлению правительства РФ № 1479, лестничные клетки, коридоры и площадки относятся к путям эвакуации и должны оставаться свободными от предметов, затрудняющих движение или способствующих распространению огня.

«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.

Подъезды являются общим имуществом жильцов. Установка елки, гирлянд или иных элементов декора требует согласия всех собственников и согласования с управляющей компанией. Он отметил, что проведение такого собрания может стать поводом объединить соседей и избежать конфликтов: решение об украшении дома будет принято коллективно и без взаимных претензий.

Однако при нарушении правил ответственность становится неизбежной. Васильчук сообщил, что за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а для организаций — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Фото: pxhere.com