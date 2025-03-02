Юрист предупредила о последствиях при выращивании запрещенных растений

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Некоторые виды растений являются запрещенными для выращивания дома или на домовых участках, за нарушение запрета предусмотрена административная или уголовная ответственность. Об этом 2 марта сообщила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

В разговоре с агентством «Прайм» она уточнила, что в постановлении правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года четко прописаны растения и их сорта, которые являются запрещенными для того, чтобы выращивать. Кроме того, в документе говорится о рамках определения крупного или особо крупного размера.

В перечень растений входит мак, в котором содержатся кодеин и морфин, являющиеся тяжелыми наркотическими веществами. При выращивании его у дома в маленьких объемах можно получить административное наказание.

Также в списке присутствуют имопея трехцветная и роза гавайская, которые содержат в себе эргин, производное от лизергиновой кислоты, которая оказывает психоделическое действие.

Кроме того, согласно документу, запрещается выращивание гармалы обыкновенной и турбины щитковидной за наличие в них алкалоидов, которые используются для создания психотропных веществ.

Наказание также можно получить за наличие в квартире или на придомовой территории мимозы хостилис, шалфея предсказателей и кустарника с голубой корневой системой.

Юрист отметила, что привлечь человека к административной ответственности можно в случае наличия любого из этих растений даже в самом минимальном объеме. Наказанием может стать штраф от 3 до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

По ее словам, в случае, если человек выращивает от 10 до 100 кустов запрещенных растений, то ему грозит уголовная ответственность. Если объем признают крупным, то виновник может получить штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы сроком до двух лет. В случае с особо крупным размером человеку может грозить заключение на срок до восьми лет, пишут "Известия".