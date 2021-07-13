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Юрист назвала предельную температуру воздуха, при которой можно уйти с работы

13 июля 2021 21:47
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Юрист подчеркнула, что в обязанности работодателя входит обеспечение комфортных для подчиненных условий труда.

Работники не могут находиться в офисе, если температура воздуха превышает 28 градусов, заявила юрист Валентина Митрофанова, передает РИА Новости.

По ее словам, раньше законодательством предусматривалось сокращение рабочего дня во время жары, однако, согласно нынешним нормам, плюс 28 градусов является предельной температурой, при которой люди допускаются до выполнения рабочих обязанностей.

Юрист подчеркнула, что в обязанности работодателя входит обеспечение комфортных для подчиненных условий труда. В случае невыполнения этих требований сотрудники могут пожаловаться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор.

"Потребуют обеспечить условия труда. Например, поставить кондиционер, вентиляторы. Или второй вариант: отстранить работников от работы, оплатив время простоя. У инспекции труда появилось право принудительного требования исполнения решений", — сказала она.

За нарушение законодательства в области охраны труда и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как отметила Митрофанова, работодателю может грозить предупреждение, административный штраф или даже административное приостановление деятельности.

 

Фото из открытых источников

Теги: жара работа юрист

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