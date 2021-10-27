Юные журналисты Самарской области среди самых активных участников конкурса «Памяти героев»

304

Молодые жители Самарской области стали одними из самых активных участников всероссийского конкурса «Памяти героев», который организовал московский Музей Победы совместно с программой «Земский журналист» проекта «Порайону.ру» и Московским городским отделением Союза журналистов России. Конкурс приурочен к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Юные журналисты прислали творческие работы, посвященные Великой Отечественной войне. Они размышляли о нечеловеческой стойкости наших предков, их мужестве и героизме. Так, например, 16-летний Иван Землянов из Самары написал эссе о Маршале Победы. «Г.К. Жуков – знаковое имя в российской военной истории. Крестьянин по рождению, он был Георгиевским кавалером, четырежды Героем Советского Союза, Маршалом Советского Союза, а для народа – Маршалом Победы. Его талант полководца несомненно был раскрыт в ходе Великой Отечественной войны. Отдаваясь по максимум военному делу, сражаясь за русский народ и всеми силами стремясь к Победе, Жуков требовал такой же самоотдачи и от других. Верховного Главнокомандующего Жукова отправляли на самые трудные участки, требующие силу воли, ответственность, решительность и твердость характера, а эти качества, без сомнений, имелись у самого Жукова», - написал Иван Землянов.

Всего же участниками конкурса стали около 200 юных журналистов стали от Калининграда до Амурской области. Жюри будет оценивать работы в двух номинациях – «Эссе» и «Репортаж». А с 22 по 30 ноября на сайте Музея Победы будут размещены все работы и состоится онлайн-голосование на приз зрительских симпатий. Итоги конкурса будут подведены 1 декабря 2021 года.

Подробную информацию можно узнать на сайте Музея Победы, передает пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».