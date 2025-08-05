Юные тольяттинцы побывали в гостях у полицейских кинологов

140

В ходе встречи сотрудники кинологического центра совместно с общественниками рассказали ребятам об условиях содержания служебных собак, их рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы.

Подростки узнали об истории развития служебного собаководства и понаблюдали, как кинологи продемонстрировали мастерство дрессировки, а их верные напарники - умение обнаруживать запрещенные вещества.

«Очень приятно видеть, как ребята радовались, проявляли интерес к работе кинологов. Дети задавали вопросы, а многие всерьез задумались над тем, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь со службой в полиции», - отметил начальник ЦКС Управления МВД России по г.Тольятти Елена Королева.

«Мы очень рады, что внесли данным мероприятием в детский летний отдых радость и позитив. Пусть эти летние каникулы, останутся для них ярким воспоминанием», - отметил заместитель председателя общественного совета Николай Шахов.

Сотрудники полиции подробно ответили на все интересующие ребят вопросы. В заключение встречи полицейские пожелали детям веселых, безопасных каникул и успехов в новом учебном году, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО