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Юные тольяттинские кадеты узнали, что такое ГДЗС и как применять СИЗОД

3 февраля 2024 14:23
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Кадеты узнали, что грамотное использование сил и средств ГДЗС на пожаре – это залог успешно проводимых операций по спасению пострадавших из непригодной для дыхания среды.

Месяц февраль у кадет пожарно-спасательного класса тольяттинской школы № 69 начался с изучения новой, интересной и серьезной темы – «Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарно-спасательными подразделениями МЧС России».

По традиции занятие прошло в стенах здания 11 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда, и состояло из двух частей: теоретического изучения и практической отработки. Тольяттинские огнеборцы рассказали учащимся для чего используется СИЗОД на пожаре, а также познакомили их с таким сложнопроизносимым определением, как «газодымозащитная служба». Кадеты узнали, что грамотное использование сил и средств ГДЗС на пожаре – это залог успешно проводимых операций по спасению пострадавших из непригодной для дыхания среды.

На практической отработке сотрудники МЧС России продемонстрировали кадетам воздушно-дыхательный аппарат ПТС «Профи» и разъяснили порядок проведения «боевой проверки». Ученики пробовали самостоятельно выполнить все ее этапы и включиться в дыхательный аппарат.

Занятие получилось динамичным и познавательным, а юные спасатели получили массу новых впечатлений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  ГУ МЧС СО

Теги: Тольятти

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