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Юные самарцы познакомились с особенностями работы радиодикторов и телеведущих

8 апреля 2024 13:35
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Юные самарцы познакомились с особенностями работы радиодикторов и телеведущих

В Самаре представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Павел Овчинников совместно с сотрудниками полиции организовал для ребят из подшефного полицейского класса школы номер 12 экскурсию во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Самара».

Гостей встретил исполнительный продюсер Алексей Крылов.

Ребята вместе с организаторами совершили увлекательную прогулку по зданию и своими глазами увидели, как создаются телепередачи, посетили звукорежиссерскую и радио студии.

Началась экскурсия со знакомства с фотогалереей с известными людьми, когда-либо посещавшими телеканал.

Ребятам рассказали о проектах, реализуемых командой телевидения об их тематике и целевой аудитории, ознакомили с деятельностью журналистов различных направлений.

Далее ребята отправились в телевизионную студию, для того, чтобы увидеть, как создаются новости. Гостям удалось посмотреть самые интересные и важные моменты телепередачи. Операторы продемонстрировали им, как работают студийные камеры, а также рассказали, для чего используются световые приборы. Звукорежиссеры наглядно показали, как в эфире обеспечивается качественный звук, рассказали о работе телесуфлера.

Ребята с большим интересом слушали работников телеканала, задавая различные вопросы, на которые получили подробные развернутые ответы.

В конце встречи полицейские и общественник пожелали ребятам отличной учебы и напомнили общие правила безопасного поведения.

А также сделали совместные фото на память.

Школьники, прощаясь, поблагодарили сотрудников полиции, общественников и работников телеканала за интересное и познавательное мероприятие, которое не оставило равнодушным никого из участников.

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