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Юные лесоводы губернии - победители фестиваля «Лесные горизонты»

27 мая 2025 14:07
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В программу слёта были включены задания по таксации леса, ботанике, дендрологии, а также по спортивному туризму. 

В мае школьное лесничество «Берегиня» из Похвистнево приняло участие в профессиональном фестивале «Лесные горизонты» в Пензенской области, который проводится по национальному проекту «Экологическое благополучие». 

В рамках фестиваля ребята соревновались с участниками межрегионального слета школьных лесничеств из Татарстана, Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей. В программу слёта были включены задания по таксации леса, ботанике, дендрологии, а также по спортивному туризму. 

«Ребята уже несколько лет занимаются исследовательской работой в области лесного хозяйства, пишут проекты и сами проводят эко-уроки для других ребят. Наше лесничество изначально взяло шефство и помогает юным лесоводам во всех проектах и мероприятиях», – прокомментировала мастер леса Похвистневского лесничества Алёна Алтунбаева.

На конкурс необходимо было представить визитную карточку своей команды, скворечник для птиц, плакат о бережном отношении к лесу и фотографии с описанием памятников природы родного края. По итогам всех испытаний юные лесоводы Самарской области оказались лучшими и получили дипломы победителей и ценные подарки.

«Мы посоветовались с родителями и приняли единогласное решение передать приз нашим бойцам, находящимся в зоне проведения СВО. Бензопилы – очень нужный на передовой инструмент. С их помощью бойцы сооружают блиндажи и перекрытия, обустраивают быт. Так мы вносим свой маленький вклад в нашу общую Победу!» – прокомментировала участница школьного лесничества «Берегиня» Самира Мурзаханова.

Также этой весной ребята из школьного лесничества «Берегиня» одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лесной Подрост» от Рослесхоза и скоро отправятся во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на тематическую смену. Под руководством опытных специалистов дети реализуют природоохранный проект в области экологии и лесного хозяйства с использованием инновационных исследовательских методов.

 

Фото: Минприроды Самарской области

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