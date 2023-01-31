Юношей и девушек от 12 до 18 лет приглашают к участию в конкурсе сценариев «История, достойная фильма»

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Уникальный шанс проявить себя на общенациональном уровне получили ребята, которые интересуются созданием текстов, пишут рассказы, повести или другие произведения. Юношей и девушек в возрасте от 12 до 18 лет включительно приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе сценариев детского и семейного кино «История, достойная фильма».

Конкурс предполагает две номинации. В первой — «Творчество и творческое проявление в жизни» — начинающие авторы могут раскрыть тему созидательной деятельности, самовыражения и творческой личности в обществе. От ребят, которые выберут номинацию «Россия: открытый код», организаторы ждут своеобразные исследования поколенческих конфликтов и рецепты преодоления трудностей, всех возрастных проблем за счёт общих ценностей: сочувствия, взаимопонимания, национальных традиций и так далее.

Чтобы подать заявку, необходимо загрузить Word-документ на файлообменник (облако Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск), а затем заполнить форму на сайте зеркалобудущего.рф в разделе «Конкурс сценариев», указав ссылку на скачивание документа. Произведения должны быть написаны в жанре приключений, комедии или драмы, при этом авторам нужно учитывать, что на основе текстов планируется снимать игровое кино для детского и семейного просмотра. Оформить свою историю или идею в сценарий ребятам поможет бесплатный сервис Story Architect, доступный для скачивания по ссылке starc.app/ru/download.

Завершится приём заявок 31 марта 2023 года, а итоги творческого состязания предстоит подвести до 15 апреля. Работы самых талантливых участников станут сценариями для короткометражных мотивационных игровых фильмов, которые создадут команды профессиональных кинематографистов. Имена лидеров проекта, авторов сценариев, естественно, будут указаны в титрах, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО