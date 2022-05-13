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Юнармейский отряд «Дети России» из Тольятти был назван в честь Героя Российской Федерации – Владимира Жоги.

Полковник Владимир Артёмович Жога родился 26 мая 1993 в Донецке. Командовал отдельным разведывательным батальоном Донецкой Народной Республики «Спарта». Погиб в ходе боев за Волноваху, обеспечивая выход из него мирных жителей. 6 марта 2022-го года президент Российской Федерации присвоил ему звание Героя России посмертно.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Фото: пресс-служба ЦВО