Я нашел ошибку
Главные новости:
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 
Встреча с ветераном СВО прошла в Самарской школе №15 имени Н. А. Хардиной
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.
Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре
За 35 лет спецподразделение не раз доказывало свою готовность встать на защиту закона и порядка.
Спецподразделение «Мангуст» УФСИН СО отмечает 35-летие
Более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для дальнейшего разбирательства.
В Самаре провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет 
Меры поддержки помогают молодым специалистам строить карьеру и создавать семьи.
В Чапаевской центральной горбольнице сразу три пары молодых специалистов начали совместную работу
Штраф для должностного лица составил 30 тыс. рублей, для юрлица — 300 тыс. рублей.
Минприроды СО оштрафовало компанию на 330 тысяч рублей за загрязнение недр в Ставропольском районе
Компании презентовали свою деятельность, достижения в разработке новой продукции и устанавливали деловые контакты с потребителями из России и зарубежных стран.
Три компании Самарской области представили свою продукцию на международной выставке «ХИМИЯ - 2025»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре

13 ноября 2025 17:16
129
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.

В среду, 19 ноября, в Самаре состоится ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.

Также в ходе ярмарки можно будет получить консультации по мерам господдержки, включая возможность переобучения и повышения квалификации.

Ярмарка будет организована территориальным центром занятости населения городского округа Самара и м.р. Волжский при поддержке администрации Самары и Ассоциации ветеранов СВО Самары. Она состоится на базе Самарского Дворца ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103А) и начнется в 11:00.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для дальнейшего разбирательства.
13 ноября 2025, 16:52
В Самаре провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет 
Также, более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для... Общество
130
Компании презентовали свою деятельность, достижения в разработке новой продукции и устанавливали деловые контакты с потребителями из России и зарубежных стран.
13 ноября 2025, 16:20
Три компании Самарской области представили свою продукцию на международной выставке «ХИМИЯ - 2025»
Компании презентовали свою деятельность, достижения в разработке новой продукции и устанавливали деловые контакты с потребителями из России и зарубежных стран. Экономика
148
В Самаре ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
13 ноября 2025, 15:59
14 ноября в регионе небольшой дождь, до +10°С.
В Самаре ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С. Экология
144
В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
227
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
628
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
493
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
544
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
483
Весь список