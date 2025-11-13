Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре

129

В среду, 19 ноября, в Самаре состоится ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.



Также в ходе ярмарки можно будет получить консультации по мерам господдержки, включая возможность переобучения и повышения квалификации.



Ярмарка будет организована территориальным центром занятости населения городского округа Самара и м.р. Волжский при поддержке администрации Самары и Ассоциации ветеранов СВО Самары. Она состоится на базе Самарского Дворца ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103А) и начнется в 11:00.

Фото: пресс-служба администрации Самары