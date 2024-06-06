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Яндекс представил карты нового поколения для водителей Самары

6 июня 2024 10:09
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Яндекс представил карты нового поколения для водителей Самары

Яндекс Карты разработали высокодетализированную карту для водителей Самары. Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути — особенно на сложных развязках.

Детальная разметка появилась на улицах центральных районов Самары, кроме дворовых проездов. А также на основных магистралях города. Всего Карты оцифровали более 950 км дорог и нанесли на них более 100 разных видов разметки. Обновления доступны в приложениях Яндекс Карты и Навигатор и видны также при подключении к CarPlay и Android Auto.

Чтобы увидеть новую карту, достаточно перейти в режим навигатора или построить маршрут на машине и поехать. В пути Карты показывают рекомендуемую траекторию движения с учётом полос. Это помогает водителям ориентироваться в городе, а также заранее готовиться к манёврам и вовремя перестраиваться на удобную полосу для поворота.

Карта с подробной разметкой самарских дорог создана с помощью репроецирования панорам. Это инструмент, который накладывает панорамы на спутниковые снимки с учётом перспективы. Он позволяет получить актуальное изображение дорог и автоматизировать процесс детализации карты.

В будущем более реалистичной станет вся карта: на ней появятся детализированные здания, тоннели, остановки, входы в подземные переходы, деревья и другие объекты.

Яндекс Карты — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Карты прокладывают автомобильные маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 миллионов человек.

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