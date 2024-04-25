Яндекс Карты выпустили масштабное обновление для пешеходов и велосипедистов

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Яндекс Карты значительно улучшили навигацию для пешеходов и велосипедистов. Теперь приложение показывает перепады высот для каждого варианта маршрута, а по дороге меняет обзор карты так, чтобы пользователь лучше видел дальнейший путь. Обновления позволяют заранее выбрать наиболее подходящий маршрут для прогулки и комфортно следовать по нему.

При построении маршрута пешком, на велосипеде или самокате Карты покажут график перепада высот и количество крутых подъёмов и лестниц в пути. Кроме того, пешеходы увидят примерное количество шагов, а велосипедисты — есть ли на маршруте велодорожки и придётся ли съезжать на проезжую часть.

Кроме того, в дороге больше не придётся двигать и «зумить» карту вручную: Карты автоматически меняют обзор по направлению движения, приближая и отдаляя маршрут при необходимости. Например, когда нужно долго идти или ехать по прямой, видно больше пути впереди. А когда близится поворот, приложение покажет подсказку и приблизит карту, чтобы было лучше видно, куда именно нужно свернуть.

Обновилась и сама карта: номера домов и подъезды на ней подписаны ярче, а ещё видно больше тропинок, тротуаров и велодорожек. К тому же Карты теперь «привязывают» к ним курсор маршрута, чтобы точнее показывать местоположение. Вскоре появятся новые улучшения: например, при выборе маршрута можно будет исключить варианты с крутыми подъёмами.

Яндекс Карты помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Карты прокладывают автомобильные маршруты с учётом пробок и предупреждают о поворотах, камерах, авариях и ремонтных работах. А пешеходам и велосипедистам приложение показывает график перепада высот на маршруте и подсказки по пути. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 90 миллионов человек.