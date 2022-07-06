Яндекс Карты покажут места в Самаре, доступные людям с инвалидностью

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В Яндекс Картах появился инструмент, с помощью которого можно отмечать места, доступные людям с инвалидностью. Например, можно указать, оборудован ли пандусом вход в парикмахерскую или есть ли в торговом центре специализированный туалет. Добавление данных займёт считанные минуты, но сэкономит много времени тем, кто ограничен в передвижениях.

Создавать инструмент помогала Яна Кучина — журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП. Она консультировала команду Карт вместе с активистом Иваном Бакаидовым.

«Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации, — говорит Яна Кучина. — Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери — но на её сайте об этом ни слова. Между тем, для человека на коляске эти сведения значат не меньше, чем часы работы, и важно, чтобы они были на Картах».

Чтобы добавить данные, нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность». В нём перечислены атрибуты доступности: кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее. Остаётся лишь отметить, что из этого есть в организации. Работать с инструментом можно как в веб-версии, так и в приложении Карт.

«Человеку, который никогда не пользовался коляской, сложно оценить крутизну пандуса или ширину двери. Поэтому мы просим пользователей добавлять фотографии, и для каждого фото указываем дату загрузки. Снимки подскажут, как выглядит вход, а дата поможет понять, насколько актуальна информация», — говорит руководитель продуктовой команды Яндекс Карт Феликс Каган.

Отмечать данные о доступности также могут владельцы организаций — через Яндекс Бизнес. Кроме того, Яндекс собирает информацию самостоятельно. За это отвечают «полевые пешеходы». Они регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути.

С начала года «полевые пешеходы» добавили на Карты данные о доступности более чем 400 тысяч организаций в 73 городах. Доступные места можно выбирать с помощью фильтров — к примеру, отыскать кафе, в которое получится заехать на коляске и в котором есть туалет для маломобильных людей.