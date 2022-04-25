Ядовитую змею поймали на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы

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Ядовитую змею поймали в понедельник на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

"Днем 25 апреля поступил вызов об обнаружении ядовитой змеи на детской площадке дома 53 на улице Гурьянова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия был направлен дежурный расчет поисково-спасательного отряда, они отловили змею.

"Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - добавил представитель ведомства, уточнив, что никто не пострадал.

Фото: pixabay