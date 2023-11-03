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«Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты»: молодые самарцы в числе победителей

3 ноября 2023 17:15
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Миссия амбассадоров – информировать молодёжь Самарской области о возможностях, которые предоставляет участие в грантовых конкурсах.

Подведены итоги конкурса молодёжных проектов среди физических лиц «Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты». В число победителей вошли представители Самарской области.

Всего экспертной комиссией было отобрано 100 победителей грантовых конкурсов из 56 субъектов страны. Амбассадоры появились также в Луганской и Донецкой Народных Республиках и Запорожской области.

Победителями из Самарской области стали Екатерина Снигирь и Ирина Краснова. Миссия амбассадоров – информировать молодёжь Самарской области о возможностях, которые предоставляет участие в грантовых конкурсах, и помогать в развитии навыков социального проектирования.

Принять участие в конкурсе амбассадоров могли победители Росмолодёжь.Гранты предыдущих лет. Так, Екатерина Снигирь дважды становилась победителем грантового конкурса: в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в 2020 году с проектом «ПрофКонект» и в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты – 2 сезон в 2023 году с проектом «Исследовательский модуль «Моя Самара», который реализуется в настоящее время.

Ирина Краснова получила поддержку своего проекта «Инновационная психолого-педагогическая площадка для молодых учителей и выпускников педагогических специальностей «УчителЯ» в конкурсе Росмолодёжь. Гранты в 2022 году, а также вошла в топ-50 победителей Всероссийского конкурса историй успехов «Моя новая вершина». Ее проект показал высокую активность со стороны педагогического сообщества.

Помимо проектной деятельности девушки активно поддерживают реализацию образовательного проекта «Корпорация знаний». Проект объединяет молодежь Самарской области благодаря циклу обучающих мероприятий «Марафон идей», направленных на приобретение знаний в области проектирования, планирования, финансовой грамотности, а также на привлечение молодёжи к участию в грантовых конкурсах и форумной кампании.

«Как никто другой знаю, что написать собственный проект может быть сложно, и насколько важно не опускать руки после первой неудачной попытки. Благодаря тому, что все амбассадоры – победители конкурса, мы можем делиться своими знаниями и личным опытом с будущими участниками. Получение этого статуса лишь усиливает мое желание помогать новичкам осуществлять свои идеи и рассказывать молодежи о потрясающих возможностях», – поделилась амбассадор Росмолодежь.Гранты Ирина Краснова.

Проект «Корпорация знаний» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых». Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области совместно с ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), сообщает пресс-служба.Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой проекта "Корпорация знаний"

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