XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости» пройдет в Самаре

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28 июня в 15:00 в учебно-спортивном центре «Грация» (г. Самара, ул. Физкультурная, 116) состоится XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости».



Напомним, форум – это итоговое мероприятие федерального информационного проекта «Добрые новости», который реализуется Самарской областной организацией «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» в Самарской области и Правительством Самарской области с 2012 года. Проект включает в себя проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов. Федеральный статус мероприятия и ежегодное увеличение количества заявок на конкурс свидетельствуют о высокой социальной значимости проекта. В этом году заявки на участие в конкурсах принимались с 19 января по 30 апреля 2024 года в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости» прошел сбор заявок на участие в конкурсах. Всего было подано 756 заявок.



Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 13 номинациях, в конкурсе «Юнкор» количество номинаций - 6. Также прошел конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. Самым массовым мероприятием проекта «Добрые новости» традиционно является проведение серии тематических лекториев. В этом году лектории проходили с 6 по 26 марта и их аудитория составила более 40 тысяч человек.



В рамках итогового мероприятия федерального информационного проекта «Добрые новости» – Форума социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости» – будет организована работа 5 дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших реализованных социальных проектов Самарской области (около 100 проектов из 37 муниципалитетов региона), пленарное заседание с подведением итогов работы дискуссионных площадок и торжественное награждение победителей конкурсов:

• социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»;

• юных журналистов «Юнкор»;

• социальных плакатов;

• лучших реализованных социальных проектов.



В форуме примут участие представители региональных и федеральных средств массовой информации, корпоративных PR и пресс-служб, социально-ориентированных некоммерческих организаций, учреждений образования, культуры, органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления.



Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке https://vk.com/video-224623786_456239033