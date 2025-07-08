Выставка, посвященная участникам СВО, открылась в Самаре

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В Самаре, на базе исторического парка «Россия — моя история», начала свою работу выставка «Мой герой, моя вера, надежда…».

Экспозиция посвящена бойцам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, и создана по инициативе Самарского филиала межрегиональной общественной организации «Вечная память героям».

Передвижную экспозицию «Мой Герой, моя вера, надежда…» уже увидели около 18 тысяч человек. Она побывала в 8 муниципалитетах Самарской области и была представлена в школах и колледжах, где учились погибшие военнослужащие, в военно-историческом музее, в Самарском Дворце ветеранов, районных музеях и домах культуры. В формате экскурсии посетителям рассказывают о каждом из 29 защитников Отечества, представленных на портретах, об их жизни и службе, наградах.

Отметим, что выставка будет работать до 12 июля на площадке исторического парка «Россия — моя история» (ул. Красноармейская, 131) с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

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