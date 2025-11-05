Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 

80

Проект воссоздает пространство детской мечты, перемещая посетителей в утраченный мир прошлого. В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем. В этом проекте музей экспериментирует с форматом, акцентируя внимание на чувствах и воспоминаниях людей. Экспозиция дополнена бытовыми предметами, игрушками, фотографиями и детскими рисунками, сообщает пресс-служба филиала Третьяковской галереи в Самаре. (0+)

На выставке представлены 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея, а также из частных собраний. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как «Опять двойка» Федора Решетникова, «Будущие летчики» Александра Дейнеки», «1918 год в Петрограде» Кузьмы Петрова-Водкина, «Лето» Татьяны Яблонской, «Картина для детей» Петра Кончаловского и многие другие. В произведениях искусства отражен «взрослый» взгляд на тему детства: художники осмысляют свой путь взросления и опыт родительства.

Специально для выставки создали инсталляции арт-группа «Сады» и российский художник Эльдар Ганеев. Наравне с ними, важными экспонатами стали свидетельства, оставленные самими детьми: дневниковые записи, воспоминания, рисунки, фольклор, а также более двухсот артефактов повседневности, предоставленных Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П.В.Алабина, самарским музеем «Детская картинная галерея», Российским государственным архивом в Самаре, Собранием Яндекс Музея и местными коллекционерами.

Особую роль на выставке играет архитектура, спроектированная бюро Planet 9. Она воссоздает атмосферу значимых для ребенка пространств: магазина игрушек, школьного класса, домика из диванных подушек, двора советской хрущевки, а интерактивная игровая инсталляция «Бумажный Новый год», созданная бюро «Дружба», перенесет посетителей в состояние ожидания новогоднего чуда.

Фото: Третьяковка в Самаре