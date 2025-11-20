Высокие темпы внедрения ПДС отметили на открытии 7-го этапа Всероссийской эстафеты «Мои финансы» в Самаре

Я нашел ошибку
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Высокие темпы внедрения ПДС отметили на открытии 7-го этапа Всероссийской эстафеты «Мои финансы» в Самаре

20 ноября 2025 16:08
По данным на октябрь 2025 года, с момента запуска программы более 190 тысяч жителей Самарской области уже заключили договоры по ПДС.

В Самарской области активно реализуется Программа долгосрочных сбережений (ПДС), старт которой был дан в прошлом году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2025 году работа по популяризации программы продолжается и показывает значительные результаты.

По данным на октябрь 2025 года, с момента запуска программы более 190 тысяч жителей Самарской области уже заключили договоры по ПДС. Общий объём взносов достиг 10 миллиардов рублей, что свидетельствует о растущем доверии граждан к новому финансовому инструменту и эффективности проводимой информационной работы.

Важной площадкой для продвижения ПДС стал VII этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». В рамках церемонии открытия работали четыре тематические секции, одна из которых была посвящена финансовым инструментам для населения.

Ольга Собещанская, заместитель председателя Правительства Самарской области – министр финансов, пояснила: «Название седьмого этапа эстафеты – «Рациональное потребление» – отражает суть современной финансовой культуры. Это не просто навык зарабатывать, а комплексное умение: осознанно тратить, выстраивать систему сбережений и использовать инструменты для роста капитала. Яркий пример такого инструмента — Программа долгосрочных сбережений. Она даёт возможность не только сохранить накопления, но и увеличить их благодаря государственной поддержке».

Спикером секции выступил Алексей Денисов, вице‑президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). «В Самарской области более 6,5% населения участвуют в Программе долгосрочных сбережений, а суммарный объём личных взносов в Программу уже превысил 10 млрд рублей. ПДС — не просто инструмент формирования сбережений на любые жизненные цели. Это практический механизм, который наглядно демонстрирует, что финансовая грамотность действительно работает. Она побуждает людей следить за актуальными новациями, использовать налоговые льготы и максимально эффективно задействовать государственную помощь в виде софинансирования», — отметил он.

 

Фото:  "Волжская коммуна"

Самара

